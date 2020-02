Matthijs Van Nieuwkerk lonkt naar ons land: "Werken in België is stille wens" Jacob De Bruyne

13 februari 2020

00u00 0 TV "Een tijdje wonen in Antwerpen-Zuid. Ergens rond het Museum voor Schone Kunsten. Ik heb goede hoop dat het er ooit van komt." Nederlander Matthijs van Nieuwkerk (59) stopt na 15 jaar met zijn talkshow 'De wereld draait door' en droomt van een eventuele carrière bij ons. "Er zijn al een aantal gesprekken geweest."

Het doek valt over 'De wereld draait door' op NPO1. Eind maart stopt voor meer dan een miljoen Nederlanders en heel wat Belgen een dagelijkse afspraak met Matthijs van Nieuwkerk: het grootste televisietalent beneden de zeespiegel en ver daarbuiten. Dit jaar maakt Van Nieuwkerk nog een nieuw programma op zaterdagavond, maar eigenlijk droomt de messcherpe interviewer van een plekje op één van onze zenders.

"Ik heb nu geen concrete plannen, maar aan de slag gaan in België blijft een stille wens", vertelt hij vandaag in een exclusief interview met het Nederlandse 'Algemeen Dagblad'. "Een tijdje wonen in Antwerpen-Zuid. Daar ergens rond het Museum voor Schone Kunsten. Ik heb goede hoop dat het er ooit van komt", klinkt het ook nog.

'Hors catégorie'

Van Nieuwkerk heeft zijn liefde voor België nooit verborgen. In 'De wereld draait door' toont hij aan de lopende band filmpjes uit onze versie van 'De slimste mens ter wereld' en nodigt hij al jaren Vlaamse gasten uit. Philippe Geubels dankt zijn carrière in Nederland bijvoorbeeld uitsluitend aan zijn passages in de show, Triggerfinger verkocht tournees uit na een sessie en ook Herman Brusselmans was er een erg graag geziene gast. De schrijver heeft de blonde gastheer dan ook hoog zitten. "Natuurlijk zou hij het hier goed doen", zegt Brusselmans. "Zijn directe stijl is niet wat we hier gewend zijn, maar die stijl is hors catégorie. In Vlaanderen kan niemand aan zijn niveau tippen."

Dat besef leeft ook volop bij de Vlaamse tv-zenders. "De afgelopen jaren zijn er een aantal ontmoetingen geweest tussen Van Nieuwkerk en de VRT-top", bevestigt men aan de Reyerslaan. "Maar daaruit zijn voorlopig geen concrete voorstellen gevloeid." Bij VTM laat men weten niet in contact te staan met de Nederlander, maar houdt men de deur heel graag op een kier. "We hebben nog niet gepraat en dus zijn er al helemaal geen plannen", klinkt het. "Maar in de tv-wereld is natuurlijk alles mogelijk."

363.000 euro per jaar

Overal voorzichtigheid, dus. En dat heeft alles te maken met het huidige loon van de Nederlandse superster. Want hoewel hij het gezicht is van een staatsomroep, bedraagt zijn jaarsalaris momenteel 363.000 euro. Omdat zijn contract binnen zeven weken ten einde loopt en hij nadien volgens de zogenaamde 'balkenendenorm' nog maximaal 194.000 euro per jaar zou kunnen verdienen, regende het de voorbije weken speculaties. Zo zou bij het Nederlandse RTL een monstercontract van 600.000 euro klaarliggen, en men opperde ook dat hij maar beter enkele jaren naar België kon vertrekken om niet als 'graaier' te worden bestempeld. Bij SBS mag hij alvast op de koffie komen en is men oprecht nieuwsgierig naar de Vlaamse plannen van Matthijs. "Alles hangt ervan af welke passie, ervaring en metier iemand meebrengt om zijn televisiedromen waar te maken", klinkt het. Er fijntjes aan toevoegend: "Gelukkig voeren we in Vlaanderen geen publieke debatten over de verloning van onze topcreatieven."

Levensgenieter

Eén iemand zou die Nederlandse toptransfer in navolging van Jan Mulder, Jan Jaap van der Wal en Marc-Marie Huijbregts helemaal geweldig vinden: Evi Hanssen, als tafeldame van 'DWDD' zowat de enige Vlaamse die de man écht kent. "Matthijs is scherp maar joviaal tegenover zijn gasten, al kan hij erg streng zijn voor z'n redactie. Dat moet ook als je vijftien jaar een zeer kwalitatief programma wil brengen. Verder is hij een harde werker en een echte levensgenieter. In dat opzicht heeft hij dus zeker iets van een Vlaming en zou hij een toegevoegde waarde zijn."