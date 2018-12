Matthias Vergels speelt al 6 jaar in ‘Thuis’: “Lowie is mijn wraak op alle mensen die zeiden dat ik nooit wat zou worden” TK

20 december 2018

10u30

Bron: HUMO 0 TV Momenteel is Mathias Vergels te zien in ‘De Collega’s 2.0', maar daarnaast speelt hij ook al zes jaar de rol van Lowie in ‘Thuis’. En dat is hij nog lang niet beu. “Ik ben nog veel aan het bijleren, en ik heb altijd gezegd dat ik er pas mee stop zodra dat niet meer het geval is”, vertelt hij in HUMO.

Lowie zorgt voor bevestiging, aldus Vergels. “Die rol zorgt voor de bevestiging die ik zo hard nodig heb. Het is een kleine, milde wraak op de mensen die beweerden dat ik nooit goed zou terechtkomen. Als tiener wist ik niet wat ik precies met mijn leven wilde aanvangen. Er waren zoveel opties, zoveel mogelijkheden, en ik kende mezelf nauwelijks. Ik liep wat verloren, ja, en daar kwam nog bij dat ik voortdurend te horen kreeg dat het nooit wat zou worden met mij. Nu weet ik dat het perfect normaal is om op je 16de geen idéé te hebben van de toekomst, maar toen voelde het alsof ik daar alleen in stond.”

“Het ging al beter zodra ik naar de kunsthumaniora in Antwerpen mocht. Dat was een adrenaline-injectie: er ging een wereld voor me open, ik was ontsnapt aan de betutteling en voelde me niet meer zo raar en alleen. Eindelijk had ik het juiste spoor gevonden! En toen ik na m’n humaniora theater begon te spelen in Gent, voelde dat als iets waarmee ik kon bewijzen dat ik wel wat waard was. Alleen: mijn entourage had geen idee van wat ik in Gent deed. Pas toen ik in ‘Thuis’ mocht spelen, werd het ook zichtbaar voor iedereen.”

Dat wil niet zeggen dat hij zich niet met andere dingen bezig kan houden. “Ik heb net formidabel nieuws gekregen: samen met m’n band mag ik een plaat opnemen. We hebben 56 Nederlandstalige nummers - waaronder ook veel shit, hoor - en een selectie daarvan willen we begin 2019 opnemen. Afgelopen zomer hebben we al behoorlijk veel opgetreden, en het heeft iets verslavends: ik hou ervan om onderweg te zijn met mijn copains.” Hij overweegt ook een nieuwe opleiding. “Zodra ik lange tijd met iets bezig ben, word ik hongerig naar verandering. Dan moet ik echt van iets anders proeven. Momenteel ben ik op zoek naar iets helemaal anders. Een opleiding tot chocolatier, bijvoorbeeld, lijkt me wel wat. Het mag allemaal een beetje bougeren, toch?”

Lees het hele interview met Mathias Vergels deze week in HUMO.