Matthias Schoenaerts in nieuwe Netflix-reeks naast Meryl Streep en Antonio Banderas DBJ

22 oktober 2018

10u00 0 TV Matthias Schoenaerts (40) zal meedoen in ‘ The Laundromat’, een nieuwe Netflix-reeks van regisseur Steven Soderbergh. De reeks zal gaan over de Panama Papers.

Aan de nieuwe reeks van regisseur Steven Soderbergh (Ocean’s Eleven) doet een indrukwekkend lijstje acteurs mee. Meryl Streep, Antonio Banderas, Gary Oldman, David Schwimmer en Will Forte gaven al eerder aan te zullen meedoen en nu wordt ook Matthias Schoenaerts aan dat lijstje toegevoegd.

‘The Laundromat’ is na ‘High Flying Bird’ de tweede samenwerking tussen Soderbergh en Netflix en gaat over de Panama Papers. Naast Streep en co. zijn ook Jeffrey Wright, Chris Parnell, James Cromwell en Melissa Rauch aan de cast toegevoegd. Ook Riley Keough werd genoemd voor een rol, maar zal er wegens planningsproblemen niet bij zijn.