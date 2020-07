Matthias Schoenaerts acteert nog eens in eigen land: acteur vormt koppel met Veerle Baetens in VRT-reeks ‘Lockdown’ MVO

30 juli 2020

06u43

Matthias Schoenaerts (42) keert terug naar zijn Vlaamse roots. Samen met Veerle Baetens (42) zal hij te zien zijn in 'Lockdown', een nieuwe miniserie van VRT.

De twee zullen echter niet te zien zijn in alle afleveringen, want het gaat om twaalf afleveringen met elk een apart kortverhaal. Al die verhalen zullen zich afspelen in de bezoekruimte van een gevangenis. Matthias kruipt in de huid van een gevangene, Veerle wordt zijn geliefde, die bij hem op bezoek komt. Het personage van Veerle is echter “ernstig verminkt” en daarom zou de actrice onherkenbaar zijn in de reeks.

Robin Pront (‘D’Ardennen’) wordt de regisseur van hun aflevering, maar ook die stoel wordt telkens anders ingevuld. Onder andere Michaël R. Roskam (‘Rundskop’), Jan Eelen (‘Callboys’), Kaat Beels (‘Clan’) en Jonas Govaerts (‘Tabula Rasa’) nemen ook afleveringen voor hun rekening.

“Elke aflevering duurt maar 10 minuten”, legt bedenker Maarten Moerkerke uit in Het Nieuwsblad. “Op die manier kunnen we alles in één dag inblikken. Daarom paste het nog in de agenda van Matthias.” Schoenaerts is immers een beetje ‘te groot’ geworden voor Belgische tv. Zijn laatste Belgische project was ‘Le Fidèle’ in 2017. Tegenwoordig werkt hij vaker aan internationale projecten, zoals ‘The Old Guard’, een superheldenfilm die momenteel te zien is op Netflix.