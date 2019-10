Matthew Perry liet ‘Friends’-verhaallijn in homobar schrappen SDE

01 oktober 2019

14u41

Bron: NME 0 TV Scenarioschrijver Saul Austerlitz verklapt in zijn nieuwe boek dat acteur Matthew Perry (50), voornamelijk gekend als Chandler Bing uit de serie ‘Friends’, zijn veto stelde voor één specifieke verhaallijn. Perry wilde namelijk niet dat zijn personage een homobar zou bezoeken.

In ‘Generation Friends: An Inside Look at the Show That Defined a Television Era’ doet scenarioschrijver Saul Austerlitz heel wat geheimen over ‘Friends’ uit de doeken. Hij verklapt er onder meer dat er ooit plannen waren om Chandler stiekem een homobar te laten bezoeken. Het broodje tonijn dat er geserveerd werd zou namelijk heerlijk zijn. Maar de aflevering werd nooit gemaakt. De reden? Acteur Matthew Perry weigerde om mee te spelen. “Perry zei nee, en dus werd het verhaal geschrapt”, schrijft Austerlitz.

Het is niet de enige verhaallijn die nooit het daglicht zag. Zo waren er ook plannen om Rachel (Jennifer Aniston) te laten intrekken bij barista Gunther - die verliefd op haar is - en had men het idee opgevat om Chandler op het vliegveld grappen te laten maken over een bord waarop staat dat je geen grappen over bommen of kapingen mag maken, waarop hij door veiligheidsagenten ondervraagd wordt. Na de aanslagen van 11 september 2001 werd die verhaallijn geschrapt.