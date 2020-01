Matteo Simoni wordt internationaal bejubeld: “De Vlaamse Poldark”



Redactie

08 januari 2020

06u40

Bron: TV Familie 2 TV Sinds vorige week kan iedereen genieten van de reeds lang opgenomen en groots aangekondigde Vlaamse topserie ‘De Bende van Jan de Lichte’. Die is internationaal te zien op Netflix, maar helaas nog niet bij ons. VTM, in wiens opdracht de reeks werd gemaakt, zendt de serie vooralsnog niet uit.

In zowat alle andere landen ter wereld - van Albanië tot Zimbabwe - is de reeks onder de titel ‘Thieves of the Wood’ wél te bekijken. En wat blijkt? ‘De Bende van Jan de Lichte’, met onder meer Matteo Simoni en Tom Van Dyck, wordt zowat overal enthousiast onthaald. Zelfs in Amerika en Engeland, waar vooral de prestaties van de net geciteerde heren, enorm bejubeld worden.

Hoge score

En de positieve signalen komen niet van de minsten. Zo zijn de recensenten van gespecialiseerde websites als The Cinemaholic en Ready Steady Cut het unaniem eens: “Thieves of the Wood’ is een crowd pleaser, een serie die door velen gesmaakt zal worden.”

Beide, doorgaans strenge, critici geven ‘De Bende van Jan de Lichte’ 3,5 op 5, wat een hoge score is op die veeleisende sites, zeker voor een niet-Engelstalige reeks.

Arm en rijk

“Ik denk echt dat wereldwijd miljoenen mensen hiervan gaan genieten”, meent recensent Daniel Hart. “Het verhaal over die Vlaamse Robin Hood die een klassenstrijd voert tegen de corrupte machthebbers, tussen arm en rijk, een gevecht voor rechtvaardigheid ook... Zo’n verhaal is herkenbaar en spreekt mensen over de hele wereld aan.”

Hart vindt de serie ook goed gemaakt: “Het valt helemaal niet op dat de reeks met een beperkt budget werd gedraaid. Het helpt natuurlijk als je met al die historische steden en gebouwen in je land het perfecte decor beschikbaar hebt.”

Maar los van de decors en het thema, zijn de Engelstalige journalisten dus vooral onder de indruk van het sterke acteerwerk.

Charisma

“De man die baljuw Baru speelt (Tom Van Dyck) is indrukwekkend”, klinkt het. “En dan is er natuurlijk Matteo Simoni. Velen vergelijken hem met Robin Hood, maar ik vind hem meer een Belgische Poldark!”

En da’s een héél mooi compliment. Want ‘Poldark’ uit de gelijknamige BBC-reeks wordt gespeeld door Aidan Turner en die wordt beschouwd als een echt sekssymbool. “Ik heb begrepen dat Matteo in België ook een sexy kerel wordt gevonden”, zegt Daniel Hart. “En dat is helemaal terecht. Wat een charisma! Echt een ontdekking, die acteur.”

En zo lijkt ‘onze’ Matteo niet te moeten wachten op zijn Engelstalige film ‘The Racer’ om internationaal door te breken. Misschien gebeurt dat nu al met ‘De Bende van Jan de Lichte’.