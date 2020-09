Matteo Simoni, Veerle Baetens, Kevin Janssens... Deze nieuwe programma’s kan je binnenkort bekijken bij Streamz MC

03 september 2020

Al helemaal aan het warmlopen voor het nieuwe streamingplatform Streamz, maar nog geen idee wat je er nu eigenlijk op kan bekijken? We zetten de meest opvallende titels uit de catalogus op een rijtje.

‘DE BENDE VAN JAN DE LICHTE’ VANAF MAANDAG 14 SEPTEMBER

In het Vlaanderen van de 18e eeuw wordt het arme volk onderdrukt door een zoveelste bezetter. De struikrover Jan de Lichte (Matteo Simoni) en zijn kompanen vormen een roversbende die al plunderend een bloedig spoor door Vlaanderen trekt. Ze overvallen postkoetsen en kastelen en verdelen hun buit onder de armen. Op die manier groeit Jan de Lichte tegen wil en dank uit tot een volksheld. Regisseurs Robin Pront (‘D’Ardennen’) en Maarten Moerkerke (‘13 Geboden’) wisten een indrukwekkende ensemblecast te strikken voor de reeks met o.a. Stef Aerts, Charlotte Timmers en Tom Van Dyck. ‘De Bende van Jan de Lichte’ zal later te zien zijn bij VTM.



‘FAIR TRADE’ VANAF MAANDAG 14 SEPTEMBER

Walter Wilson (Kevin Janssens) en Robin De Rover (Ella-June Henrard) zijn ooit met veel inzet en nobele idealen aan hun carrière bij de politie begonnen, maar zagen te dikwijls maandenlang intensief en gevaarlijk speurwerk verloren gaan door in hun ogen irrelevante procedurefouten, handigheidjes van dure advocaten en dubieuze beslissingen van wereldvreemde rechters. Ze kleuren steeds vaker buiten de lijntjes tijdens hun patrouilles: zo tippen ze bijvoorbeeld criminelen over toekomstige politieacties en laten zich daar stevig voor betalen. Wilson is bovendien verslavingsgevoelig (vrouwen, drank, drugs…) en dat maakt hem onberekenbaar. Wanneer hij na herhaalde conflicten geschorst wordt bij de politie, zoekt hij nog meer toenadering tot het criminele milieu, maar is intussen aangeschoten wild. ‘Fair Trade’ is de nieuwe serie van regisseur/scenarist Marc Punt (‘Matroesjka’s’) met Peter Van den Begin, Axel Daeseleire, Sven De Ridder, Tine Reymer en Manou Kersting. Later te zien bij VTM.



‘BAANTJER’ VANAF MAANDAG 14 SEPTEMBER

De nieuwste ‘Baantjer’ serie volgt op de populaire speelfilm ‘Baantjer Het Begin’ die vorig jaar in de bioscopen uitgebracht werd. In deze prequel is te zien hoe de jonge rechercheur De Cock (gespeeld door Waldemar Torenstra) zich begin jaren tachtig stand houdt in de strijd tegen de ruige Amsterdamse onderwereld. Charlotte Vandermeersch heeft een mooie rol als de pittige LaCroix, een belangrijke schakel binnen de internationale veiligheidsdiensten. Maar je zal ook Hélène De Vos, Joren Seldeslachts, Tom Vermeir en Manou Kersting herkennen. Zij zijn niet de enige Belgische inbreng aan de reeks: ook Carl Joos (‘Cordon’) schreef mee aan de scenario’s.

‘COLD COURAGE’ VANAF MAANDAG 14 SEPTEMBER

Het lot van twee Finse vrouwen wordt in ‘Cold Courage’ onlosmakelijk aan elkaar verbonden via de mysterieuze Londense ‘Studio’: een clandestiene groepering die zich inzet voor de zwakkeren in de samenleving. Het is echter nog maar de vraag of de Studio haar heilzame doel voor ogen kan blijven houden. De serie - met rollen voor o.a. Matteo Simoni, Charlotte Timmers en Jurgen Delnaet - werd gebaseerd op de boekenreeks van de succesvolle Deense auteur Pekka Hiltunen. Deze crimi-reeks werd geregisseerd door Vlaming Kadir Ferati Balci (‘Turquaze’) en de Zweedse Agneta Fagerström-Olsson (‘Wallander’).

‘BLACK-OUT’ - VANAF MAANDAG 14 SEPTEMBER

Wie heeft het licht uitgedaan? Dat is de grote vraag in ‘Black-out’, een spannende misdaadserie over een land in de ban van een complete elektriciteitspanne. Op hetzelfde moment wordt de dochter van eerste minister Annemie Hillebrand ontvoerd. De boodschap is duidelijk: gaat het licht terug aan, dan zal haar dochter sterven. Hillebrand (Sara De Roo) geeft Michaël Dendoncker (Geert Van Rampelberg), Hoofd Dienst Anti-terrorisme, opdracht om haar dochter terug te vinden en te onderzoeken wie achter deze black-out zit. ‘Black-out’ wordt een reeks vol actie en politiek getouwtrek. Tegelijk roept ze prangende vragen op over ons energiebeleid van de afgelopen vijftien jaar. Lucas Van den Eynde, Ruth Becquart, Nora Gharib, Michaël Pas, Ikram Aoulad, Violet Braeckman, Louis Talpe en Jelle De Beule doen ook mee in deze meeslepende nieuwe reeks. Later te zien op Eén.

‘CHEYENNE ET LOLA’ - LATER DIT NAJAAR

Cheyenne (Veerle Baetens) is sinds zes maanden vrij uit de gevangenis en werkt als kuisvrouw op ferry’s. Lola (Charlotte Le Bon) is een ravissante Parisienne, egoïstisch en zonder scrupules, die in Noord-Frankrijk is neergestreken om bij haar minnaar in te trekken. Cheyenne is ongewild ooggetuige wanneer Lola de vrouw van haar minnaar vermoordt, en beseft dat ze met haar strafblad wellicht beschuldigd zal worden van de moord. Ze worden betrapt door een lokale misdaadbaas, die het lichaam laat verdwijnen. Deze gunst zal Cheyenne en Lola allebei meesleuren in een gevaarlijk spel van bedrog en verraad, maar hen tegelijkertijd de kans geven om achter de rug van iedereen een fortuin te verdienen. Eshref Reybrouck (‘Undercover’) regisseerde de volledige reeks van deze moderne western die later te zien zal zijn op Eén.

‘#DVLM’ – BEGIN OKTOBER

Dimitri Vegas & Like Mike zijn in enkele jaren tijd uitgegroeid tot het belangrijkste culturele exportproduct van ons land. De impact die de twee jongens uit Willebroek intussen hebben op de wereldwijde muziekscene is nauwelijks nog in woorden te vatten. Eric Goens (‘Het Huis’ en ‘Niveau 4’) volgde het DJ duo een jaar lang wereldwijd, van Azië over Amerika tot het Midden-Oosten. Het lijkt een sprookje, en dat is het ook, maar tegelijk is het een zware beproeving: de wear & tear op het lichaam, de voortdurende uithuizigheid, ver weg van familie en vrienden en de traditionele verlokkingen van sex, drugs & alcohol. ‘#DVLM’, een achtdelige documentairereeks is later te zien op VIER.



‘NIETS TE MELDEN’ – LATER DIT NAJAAR

Een politiewagen, de centrale dispatch en de schuilplaats van een bende criminelen: deze drie locaties vormen het decor van de comedyserie ‘Niets Te Melden’ onder regie van Jeroen Dumoulein. Verstopt in containers met koffiebonen sluist een belangrijk Antwerps drugskartel tonnen drugs het land binnen. Maar de recherche van patrouille 72 is hen op het spoor en houdt hen nauwlettend in de gaten. Met in de hoofdrol het duo Koen De Bouw en Jonas Van Geel maar we zien ook Barbara Sarafian, Wim Willaert, Charlotte Timmers en Robrecht Vanden Thoren.



‘FREE LOVE PARADISE’ – LATER DIT NAJAAR

Streamz zorgt ook voor een guilty pleasure dit najaar met ‘Free Love Paradise’. Levenslange monogamie: is dat eigenlijk wel haalbaar? 31% geeft toe wel eens vreemd te gaan. Voor meer dan de helft die het slippertje opbiechten, betekent het meteen ook het einde van hun relatie. Wat als het ook anders kan? In ‘Free Love Paradise’ nemen zes koppels de proef op de som. Ze trekken samen naar een stukje zonovergoten paradijs voor een gloednieuw relatie-experiment en ondervinden er aan den lijve hoe moderne liefde een relatie kan verrijken. Kunnen ze een open relatie aan? Waar ligt de grens? Wie durft het aan? ‘Free Love Paradise’ is later dit najaar ook te zien bij VTM 2.

‘MIJN SLECHTSTE BESTE VRIENDIN’ – LATER DIT NAJAAR

Een nieuwe Vlaamse reeks, gebaseerd op het gelijknamige boek van Ilse Beyers, waarin artiestenmanager Sally, receptioniste Michelle, actrice Molly, de lesbische serveuse Nikki, ‘De Zwaan’ Helena en account-manager Zita proberen te overleven op dezelfde werkvloer van een upscale reclamebureau. De dames wisselen wankele relatietheorieën uit, slecht bewaakte geheimen, maar ook wel eens een man. Bovenal delen ze de wetenschap dat in elke vrouw een slechtste en beste vriendin schuilt. In ‘Mijn Slechtste Beste Vriendin’ zien we Eva Van der Gucht, Maaike Cafmeyer, Charlotte Anne Bongaerts, Kim Hertogs, Clara Cleymans en Ella-June Henrard. In 2021 te zien op VIER.



‘D5R’ SEIZOEN 8 - LATER DIT NAJAAR

De vrijheid van het studentenleven zorgt in ‘D5R’ voor spanningen bij Amber (Jamie-Lee Six), Kyra (Liandra Sadzo), Leyla (Angela Jakaj), Wout (Sander Provost) en Vincent (Thijs Antonneau): samenwonen met je lief, andere verwachtingen in een relatie, slechte schoolresultaten en flirtende uitwisselingsstudenten. Ze zoeken niet alleen hun persoonlijke grenzen op, maar tasten ook die van hun vriendschap af.

Samen met de bovenstaande gloednieuwe titels en Streamz Originals zullen ook een aantal series die reeds in preview te zien waren op Play, beschikbaar zijn op Streamz: de bejubelde tragikomische reeks ‘Albatros’ (later op Canvas) - waarin een groep zwaarlijvige mensen deelneemt aan het gelijknamige afvalkamp - en ‘Justice for All’ (later op VIER), een reeks die via zeven strafpleiters een aparte kijk op justitie biedt.

INTERNATIONALE TITELS

Streamz komt met een uitgebreide catalogus met titels van de grote studio’s: Universal, CBS, Paramount, Sony en natuurlijk HBO. Lanceert deze laatste iets nieuws in de VS? Dan zie je het tegelijk ook bij Streamz.



HBO pakt dit najaar uit met straffe fictie en doet dat vanaf 15 september meteen al met ‘The Third Day’. Daarin komt Jude Law terecht op een mysterieus, geïsoleerd eiland waar hij geconfronteerd wordt met zijn eigen verleden. Eind oktober zie je ‘The Undoing’ (van de makers van Big Little Lies), waarin het schijnbaar perfecte gezin van Grace (Nicole Kidman) en Jonathan (Hugh Grant) uit elkaar dreigt te spatten.

In het tweede seizoen van ‘His Dark Materials’ is Lyra nog steeds op zoek naar antwoorden rond de raadselachtige substantie ‘dust’. Tenslotte is er ook nog ‘Industry’, geregisseerd door Lena Dunham (ook bekend van Girls). Daarin worstelen ambitieuze tieners om hun toekomst veilig te stellen in de slopende wereld van het internationale bankwezen.

De volledige HBO-bibliotheek met populaire klassiekers als ‘Sex and the City’, ‘The Sopranos’, ‘Insecure’, ‘Euphoria’ en ‘Game of Thrones’ blijft ook beschikbaar voor alle Streamz-kijkers.

Ook nieuw op Streamz later dit najaar uit de internationale stal: ‘Love Life’, waarin Anna Kendrick op zoek gaat naar de ware liefde als de klungelige Darby, maar dat gaat niet van een leien dakje in de New Yorkse dating scene. ‘Batwoman’ zorgt voor een goede portie girlpower op je scherm. Ruil jij de criminele straten van Gotham liever in voor het bankwezen? Dan is ‘Devils’ vast meer jouw ding. Patrick Dempsey (McDreamy uit ‘Grey’s Anatomy’) maakt de knappe Italiaan Massimo Ruggero (Alessandro Borghi) wegwijs in de genadeloze financiële wereld van Londen. Toch liever iets luchtiger? ‘Zoe’s Extraordinary Playlist’ is perfect om al je zorgen te vergeten: volg hoe Zoey Clarke (Jane Levy) na een aardbeving gedachten kan lezen in de vorm van catchy deuntjes.

KIDS EN TEENS

Ook de kleinsten vinden hun gading bij Streamz: alle seizoenen van onder andere ’Olly Wannabe’, ‘Peppa Pig’, ‘Dora The Explorer’, ‘Paw Patrol’, ‘Masha en de beer’ en ‘Blaze en de Monsterwielen’ staan integraal op het platform. Voor tieners en jonge volwassenen zijn er naast de internationale series van HBO (‘Absentia’, ‘Euphoria’) en Blackpills, ook de populaire lokale reeksen van ‘wtFOCK’ en ‘D5R’. Maar ook alle TAGMAG-programma’s zijn terug te vinden op Streamz. In het najaar staan gloednieuwe reeksen op het programma: o.a. de afvalrace ‘Bootcamp’, ‘40 Shades’, een variatie op ‘Tagmansion’ en ‘Studentenanekdotes’, gebaseerd op waargebeurde verhalen uit het studentenleven.

STREAMZ+ : zo’n 300 FILMS on top

Onmisbaar bij een nieuw streamingsplatform: kwaliteitsvolle films. Daarom is er naast het uitgebreide aanbod van Streamz ook Streamz+ met maar liefst 300 extra films per jaar. Een grote filmcatalogus waarin cinefielen alle recentste blockbusters en cinemaparels kunnen ontdekken van internationale filmstudio’s als Universal, Fox, Sony en Paramount Pictures.

Een eerste greep uit de nieuwe titels te zien op Streamz+

History buff? Ontdek dan het verhaal van de Afro-Amerikaanse abolitioniste Harriet Tubman in ‘Harriet’, die in de 19de eeuw streed voor de afschaffing van de slavernij. Of spendeer een avond op het puntje van je stoel terwijl in ‘1917' twee Britse soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog het vijandelijke gebied moeten oversteken in een race tegen de klok.

Liever wat meer actie? Dan is ‘Jumanji: The Next Level’ een goede suggestie. In dit vervolg op de gelijknamige film uit de jaren negentig tracht Dr. Smolder Braveston de vernielde spelcomputer te herstellen om terug te kunnen keren naar Jumanji. ‘Les Misérables’ biedt dan weer een blik achter de schermen bij de anticriminaliteitsbrigade in de Parijse banlieues, waar de spanningen tussen verschillende groepen hoog oplopen.