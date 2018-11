Matteo Simoni in zijn blootje en de zombies vallen aan: dit was aflevering 2 van ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ KD

26 november 2018

21u51

Bron: VTM 0 TV De eerste aflevering na de Emmy Award stelde niet teleur. De fratsen van Jens Dendoncker en zijn team blijven spitsvondig én hilarisch. Wij zetten alvast de beste fragmenten uit de tweede aflevering op een rij.

1. Matteo Simoni neemt zijn telefoon nooit op

De vader van Matteo is het beu dat zoonlief nooit opneemt, dus schakelt hij de hulp van Jens Dendoncker in.

2. Matteo Simoni neemt zijn telefoon nog altijd niet op

Zelfs niet nadat Jens de boodschap overbracht. Tweede keer, goeie keer, zeker? De acteur moet er nog eens aan geloven.

3. De voedseldief

Alyssa is het beu dat haar vriend steeds uit andermans bord eet. “Blijf uit mijn bord”, is de duidelijke boodschap hier.

4. Zombies in het ziekenhuis

Ilya is zo verslaafd aan ‘The Walking Dead’ dat hij er zijn slaap voor laat. Zijn moeder is bang dat hij zelf in een zombie zal veranderen, dus neemt ze hem mee naar het cordon in het AZ Monica. Overleeft hij deze aanval?