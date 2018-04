Matt Smith reageert op salarisrel 'The Crown': "We zouden allemaal moeten streven naar meer gelijkheid"

MVO

23 april 2018

06u43 0 TV Het salarisverschil tussen Matt Smith en Claire Foy voor hun werk aan serie 'The Crown' is opgelost. Dat meldde Matt zondag aan The Hollywood Reporter. Het is niet duidelijk of hij daarmee bedoelt dat de actrice alsnog is gecompenseerd.

Vorige maand maakten de producenten van de Netflix-serie bekend dat Claire ondanks haar hoofdrol als koningin Elizabeth minder betaald had gekregen dan haar collega Matt Smith, die prins Philip speelde. Dit kwam volgens hen omdat Matt voor 'The Crown' startte een bekendere naam was, vanwege zijn rol in 'Dr. Who'. Critici zagen het echter als het zoveelste voorbeeld van de salarisverschillen tussen mannen en vrouwen in de entertainmentwereld die al langer onderwerp van gesprek zijn.

"Claire is een van mijn beste vriendinnen, en ik vind dat we gelijk en eerlijk moeten worden betaald", zei Matt zondag. "Ik sta volledig achter haar, en ben blij dat het is opgelost en ze het goed hebben gemaakt, want dat moest gebeuren. Ik denk dat we in de toekomst allemaal moeten streven naar meer gelijkheid, met alle betrokkenen."

De producenten van 'The Crown' hebben inmiddels beloofd dat in de komende seizoenen niemand meer zal verdienen dan de Queen. Voor Claire en Matt heeft dat geen gevolgen; hun rollen worden in de komende reeks overgenomen door andere acteurs. Olivia Colman zal in seizoenen 3 en 4 de koningin spelen, Tobias Menzies kruipt in de huid van prins Philip.