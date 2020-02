Matisse van ‘The Voice Kids’ ziet het groots: “Ik doe niets liever dan mensen entertainen” Redactie

Bron: TV Familie 5 TV Matisse Foré (13) heet hij. Vanavond kan je hem zien in ‘The Voice Kids’. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Matisse al heel wat ervaring. Zo was hij recent te zien in ‘40-45’ en in ‘Dolfje Weerwolfje’. “Het is mijn droom om later als musicalacteur mijn brood te verdienen”, zegt Matisse in weekblad TV Familie.

“Ik sta enorm graag op een podium en doe niets liever dan mensen entertainen”, zegt Matisse. “Ik schrijf me vaak in voor audities. Vooral voor musicals. Maar ik wil het ook als zanger proberen. ‘The Voice Kids’ is voor mij dan ook een uitgelezen kans. Het zou fantastisch zijn als ik een showbizzcarrière kan uitbouwen.”

Heb jij een groot voorbeeld?

Oh ja! Het lijkt me de max om in de voetsporen van Niels Destadsbader, Koen Wauters of Bart Peeters te treden. Zelf zing ik liefst in het Nederlands. Al lukt Engels ook vrij aardig, hoor. Maar voor de blind auditions van ‘The Voice Kids’ heb ik toch gekozen voor ‘Soldiers of Love’ van Liliane Saint-Pierre. Zo’n sterk nummer!

Je bent al wat gewend. Met de musical ‘40-45’ heb je voor een heel groot publiek mogen optreden.

Da’s waar, ja. ‘40-45’ was een unieke ­ervaring. Er werken zoveel getalenteerde mensen aan mee... Het was gewoonweg indrukwekkend! Ik speelde toch al 54 voorstellingen op drie maanden tijd. Best stevig dus. Maar ’t was zo leuk!

Je leerde al heel wat BV’s kennen.

Ja. In ‘Dolfje Weerwolfje’ speelde ik samen met Jan Schepens en Katja Retsin. Keileuke mensen. En in de ‘Roodkapje’-musical stond ik naast Katrien De Becker uit ‘Thuis’. Zo’n lieve! Bij ‘40-45’ heb ik dan weer veel geleerd van Jonas Van Geel en Jelle Cleymans. Hoe zij zich focussen op hun rol... Daar heb ik ontzettend veel bewondering voor. Ik steel op zulke momenten met m’n ogen. Ja, ik kijk echt naar hen op.

Heb je last van stress als je met zulke mensen op het podium staat?

Bwah, het is veeleer gezonde stress. Kan geen kwaad, dat houdt mij scherp.

Klinkt volwassen.

(lachje) Vind je? Ik zou hier later gewoon heel graag mijn beroep van maken. Maar ook nu mag er nog meer op mijn pad komen, hoor. Ik zou het bijvoorbeeld super vinden om in ‘Thuis’ of ‘Familie’ mee te spelen. Voor zo’n rolletje mogen ze me altijd vragen. Ja, ik heb daar veel voor over.

School komt nu nog op de eerste plaats, hé.

Ja, daar hameren mijn ouders op. Ik zit nu in het tweede middelbaar. Mijn klasgenoten vinden het allemaal knap wat ik al gepresteerd heb, en da’s plezant.

Geen jaloezie, dus.

Misschien zijn sommigen stiekem wat jaloers, maar ze laten het dan gelukkig niet merken. En soms is acteren moeilijk te combineren met de school. Voor ‘40-45’ moest ik bijvoorbeeld heel vaak vlak na de les al gaan repeteren. Dan moest ik ’s avonds laat nog m’n huiswerk maken. Maar voor m’n droom is niets mij te veel. En gelukkig helpt m’n opa me heel goed.

Ah, in welke zin dan?

Wel, opa heeft thuis zo’n green screen staan waarmee we samen video’s maken om op YouTube te zetten. Ook mijn ouders steunen mij. Dat ze me al die kansen gunnen... Het maakt me zó gelukkig. En ook dankbaar.

‘The Voice Kids’, vanavond om 20u40 op VTM