Mathieu van der Poel wint 'De Container Cup': "Ik ben heel diep gegaan"

28 mei 2020

07u02 2 TV Mathieu van der Poel (25) heeft met glans het VIER-programma ‘De Container Cup’ gewonnen. In een zinderende finale verwees de Nederlandse veldrijder de toptijd van Greg Van Avermaet naar de vuilnisbak. De wereldkampioen liep, klom, golfde, roeide, schoot, tilde en fietste uiteindelijk een halve minuut sneller.



Van der Poel was in geen enkel van de zeven disciplines van ‘De Container Cup’ de beste, maar had in tegenstelling tot de andere 32 deelnemers nooit een zwak moment. Zo zette hij globaal gezien de beste tijd neer. “Of ik diep ben gegaan? Ik hoop dat het een retorische vraag is. Ik haalde op het einde een hartslag van 195. Dit was echt zoals toen ik vorig jaar de Amstel Gold Race won. Ik had zelfs niet meer door dat de camera’s aan het draaien waren. Op dat moment kwam de winnaar in mij naar boven. Ik ben blij dat ik toch niet voor niets zo diep ben gegaan.”

Veldrijder Wout Van Aert behaalde dan weer de eerste plaats op de spinning fiets. Hij deed tien seconden minder lang over de drie kilometer dan Van der Poel. “Mijn ouders zeggen me vaak: al een geluk dat je goed met de fiets kan rijden. En dat heb ik vandaag nog eens bewezen. Je kan beter in één ding echt uitblinken dan in verschillende disciplines een beetje goed zijn”, aldus Van Aert na afloop.



