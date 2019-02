Mathias Sercu: “Ik had die rol in ‘Eigen kweek’ bijna geweigerd” WN

06 februari 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Twee jaar geleden schurkte Mathias Sercu (48) tegen een burn-out aan, maar zoals zijn leven nu loopt, mag het voor hem nog wel een tijdje doorgaan. Bang om ouder te worden is hij hoegenaamd niet, om een ouder personage te spelen al evenmin. Dat bewijst zijn opvallende make-over voor zijn rol in ‘Eigen kweek’ .

De mensen spreken Mathias geregeld aan over zijn rol in ‘Eigen kweek’. “Ze hebben u nogal iets aangedaan, hé.” Maar het maffe uiterlijk van de corrupte onderzoeksrechter Despriet – monnikenkapsel, baardje, schoolmeesterbril – daar heeft Mathias Sercu naar eigen zeggen zelf een beetje schuld aan. “Ik moest de vader van Liesa Naert spelen en de man van Katelijne Verbeke. Op dat moment – de reeks is opgenomen in de zomer van 2016 – was ik 46, en moest ik dus een man spelen die tien jaar ouder was. Als acteur ben ik altijd content als ik eens iets anders mág doen. ‘Oké’, zei regisseur Joël Vanhoebrouck, ‘maar mogen we écht iets anders doen?’ Als acteur ben je in Vlaanderen zelden met één ding tegelijk bezig, dus kan je vaak niet helemaal transformeren. Maar op dat moment had ik geen andere rollen, dus konden we all the way gaan. Ze hebben mijn haar echt op die manier geschoren, inclusief dat plekje vooraan.”

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN