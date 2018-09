Mathias en Staf Coppens: "Dat gespierde lijf was een obsessie geworden. Echt niet meer gezond!" Wim Nijsten

12 september 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Echte posterboys. In twee maanden tijd hebben Mathias (40) en Staf (37) Coppens zichzelf een imposant atletenlichaam aangemeten. Daar blijft nu nog weinig van over. "Gelukkig!" zeggen de broers aan Dag Allemaal. "Dat gespierde lijf was een obsessie geworden. Echt niet meer gezond!" En voor hun vrouwen hoeft het ook niet meer.

In één moeite poseerden Staf en Mathias voor een kalender waarvan de opbrengst naar Rode Neuzen Dag gaat. Als heldhaftige strandredders in ‘Baywatch’-pose. In brandweer­outfit, brandblusser in de aanslag... In de meest stoere poses stonden de broertjes voor de lens. Exclusief in Dag Allemaal tonen ze de eerste foto’s.

Vanaf deze week is hun kalender te koop bij Kruidvat. Voor de voor-en-na-foto’s zochten ze inspiratie bij iconische beelden zoals Beyoncé toen ze haar zwangerschap bekendmaakte of Miley Cyrus op haar wrecking ball. De broers gingen de uitdaging aan voor het zesde seizoen van ‘Het Lichaam Van Coppens’. "Vorig jaar heeft Mathias eens zestig uur niet geslapen, en dat was heel zwaar", legt Staf uit. "Toen dachten we: dit soort dingen moeten we méér doen." "Op dat moment ben je geen tv aan het maken, maar een avontuur aan het beleven dat gefilmd wordt", pikt Mathias in. "Da’s toch iets anders. En dat wilden we vaker doen."

Van wie kwam het idee om onderbroekenmodel te worden?

