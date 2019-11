Mathias Coppens op zoek naar zijn eerste liefde: “Maaike met haar dikke wangetjes” MVO

28 november 2019

14u00

Bron: VTM 0 TV Mathias Coppens deed een opvallende onthulling in ‘Wat Een Dag’: zijn allereerste liefje had hij al in de derde kleuterklas. Ze heette Maaike en hij was er dolverliefd op: “Ze had van die dikke wangetjes, je kon daarin bijten.” Maar vandaag kent hij haar niet meer...

In het VTM-programma bewezen de broertjes Coppens nogmaals dat ze elkaar goed kennen. Zo wist Staf nog perfect wie dat eerste liefje van Mathias was. “Hij dacht ook dat hij kindjes met haar kon maken door ‘naveltje op naveltje’ te liggen”, lachte hij.

Mathias bekende dat hij vandaag niet meer weet waar Maaike is. “Nee, ik ken ze niet meer. Ik zou ook niet meer weten wie dat is. Maar ik hoop dat zij nog weet dat ik verliefd op haar was.” Vandaar dat presentator Davy Parmentier meteen een oproep de wijde wereld instuurde: “How, maar dat moeten we oplossen, he. Moest Maaike kijken, of je bent iemand die Maaike kent, laat het ons weten!”

