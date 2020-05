Massa’s emoties, een auto zonder remmen en iemand gaat van de grond: dit was aflevering 13 van ‘Temptation Island’ Isabelle Deridder

14 mei 2020

21u38 1 TV Nu de relatietest op z’n einde loopt, beseffen de koppelhelften dat het niet lang meer duurt tot ze hun respectievelijke partners/exen zullen terugzien. Een vooruitzicht waar iedereen op een andere manier mee omgaat, zo blijkt. Dag dertien is aangebroken, en die zag er zo uit!

Annelien en Rick beginnen de dag in een plaatselijke haven. Geen idee wat daar precies de meerwaarde van is, maar we komen wel te weten dat die avond het voorlaatste vuurkamp op de planning staat voor de koppelhelften.

En eerlijk is eerlijk: in feite bewijst Zach ons een dienst. Nadat we ons wekenlang geërgerd hebben aan het gedrag van Arda/Timtation, besluit de Surinamer dat hij nu graag de kroon wil van de meest irritante deelnemer. Hij wordt wakker naast verleidster Romee, maar daar heeft hij zo z’n redenen voor.

Dat noemen ze liegen, Zach.

LIE-GEN.

Goed geluisterd.

Gelukkig - nu ja - is er wel een ‘prima’ reden voor.

Wanneer Zach opnieuw beweert dat hij lekker braaf naast Romee heeft geslapen en dat er niets gebeurd is tussen hen, zegt die laatste wat ze daar van denkt.

Aan de andere kant van het eiland maakt Simone zich zorgen. Zij is er (terecht) zeker van dat de gong voor haar was.

Bas wil Simone troosten. Allez ja, ‘t is maar hoe je het bekijkt.

Smooth talker, die Bas!



Karim weet sinds vorige week dan weer dat Cheyenne gevoelens heeft voor hem. Hij heeft z’n twijfels of dat wel gemeend is - waardoor we nogmaals kunnen besluiten dat Karim een stuk slimmer is dan Arda/Timtation -, maar hij beseft dat hij erop moet vertrouwen dat Cheyenne de waarheid spreekt.

Cheyenne denkt dat Karim haar misschien wel zou willen terugzien na de opnames, maar dat hij ook nog worstelt met z’n gevoelens voor Roshina. Cheyenne vindt dat Karim voor z’n eigen geluk moet kiezen.

En dat gevoel heeft Karim ook.

Arda/Timtation heeft het moeilijk. SORRY, NOT SORRY!

Daarna doet Arda/Timtation dan weer alsof hij een toonbeeld van altruïsme is. Hij omschrijft de breuk met Eline (en de bijhorende afstand tussen hen) net niet als een daad van zelfopoffering... Allemaal voor Elke.

Het kan aan ons liggen, maar als jij niet wil dat Elke breekt... Waarom gedraag je jezelf dan niet?

Elke bespreekt de situatie met Matthieu.

Ze maakt hem duidelijk dat ze niet van plan is om Arda/Timtation zomaar te vergeven. Matthieu hoopt dat Elke bij haar standpunt blijft.

Zo is dat, Matthieu!

Dan is het tijd voor Annelien en Rick om langs te gaan in de resorts. Rick maakt duidelijk dat hij het vorige feestje - waarbij de verleidsters een lingerieshow opvoerden voor de boys - ook graag zelf had bijgewoond. Misschien moet hij volgend jaar zelf maar eens meedoen.

Vervolgens krijgen de koppelhelften te horen dat het voorlaatste vuurkamp op het programma staat die avond. Ze moeten van Annelien en Rick ook al eens nadenken met wie ze hun dreamdate door willen brengen. Maar voor we daar meer info over krijgen, is het tijd voor het vuurkamp!

Als eerste is het de beurt aan Angela. Zij is tevreden met het clipje dat ze van Christian te zien kreeg, bro!

Uiteraard volgt daarna het fragment van Christian. Hij is niet zo blij met wat hij te zien krijgt. De band tussen Angela en verleider Sam zint hem niet. Christian is ambetant, bro!

Daarna is het de beurt aan Arda/Timtation. Hij lijkt eindelijk een beetje realiteitszin te hebben gevonden. Hij beseft dat Elke een fantastische vrouw is.

Rick wrijft het er even in dat Arda/Timtation dom geweest is.

Na de beelden van Elke is Arda/Timtation opgelucht.

Rick blijft echter duwen waar het pijn doet. Hij wrijft het er nogmaals in bij Arda/Timtation.

Derde keer goede keer voor Rick!

Of nee: er komt nog een vierde keer. Puntjes voor oom Rick!

Hierna is het tijd voor de beelden van Elke. Zij krijgt te zien hoe Arda/Timtation helemaal verliefd is op Eline. Angela zegt al snel wat we allemaal denken.

Elke vindt de beelden best moeilijk om te zien, maar ze heeft geen medelijden met Arda/Timtation.

Na Elke is het de beurt aan Karim. Op die beelden maakt Roshina zich zorgen over de band tussen Karim en Kunza. Maar daar is Karim niet mee opgezet. Hij vindt niet dat hij zich schuldig moet voelen. En eerlijk? Wij begrijpen hem wel.

Rick denkt dan ook dat het gebrek aan vertrouwen nooit zal verdwijnen. Hij wil van Karim weten of die daar hetzelfde over denkt.

Karim moet het antwoord schuldig blijven.

En dan krijgt ook Roshina beelden te zien van haar vriend. Zij heeft geen begrip voor de woedebui van Karim. Integendeel: ze draait de rollen om.

En dan is het de beurt aan Zach. Hij krijgt de sneer van verleider Efrain te zien.

Zowel Karim, Christian als Zach moeten lachen met die opmerking. Arda/Timtation lijkt de mop niet helemaal te snappen.

Zach stelt dat de sneer ergens vandaan komt. De Surinamer begrijpt niet waarom Simone hem kinderachtig vindt. Zach ziet dat zelf - oh verrassing - toch anders.

Maar dus echt anders.

Dan komt er nog een tweede fragment voor Zach. Daarbij voert Bas het hoge woord. Zach is daar niet mee opgezet. Hij heeft dan ook een passende vergelijking gevonden voor het gedrag van Bas.

Meer zelfs: Zach wil zijn relatie beëindigen. ‘t Is te hopen dat hij dat doet, als je het ons vraagt, want Simone verdient beter dan dit.

Als laatste is ook Simone aan de beurt. Zij ziet hoe de zelfverklaarde CEO van Fuckboy Airlines zijn eigen graf graaft. Hij geeft in een eerste clipje zelf toe dat hij vijf regels heeft overtreden. Drank is den duvel zegt!

Vervolgens krijgt Simone het beeld te zien waarop Zach via de iPad Romee in z’n bed wil lokken. Simone heeft er nu al schoon genoeg van.

Simone krijgt nog een derde en laatste fragment. Daarop is te horen hoe Zach en Romee aan het kussen gaan, én is te zien hoe Romee bij hem in bed kruipt. Simone heeft daar een duidelijke mening over.

Zach vindt weliswaar nog steeds dat Simone hem niet behandelt als een man. TERWIJL HIJ DAT WEL IS!

Anyway... Na het vuurkamp is het tijd voor het laatste feestje met z’n allen. Zach wil wel eerst nog even tegen Romee zeggen dat Simone het probleem is. TERWIJL HIJ TOCH AL SCHAAMHAAR HEEFT!

Vervolgens probeert Zach Karim voor z’n kar te spannen.

Laat het eventjes duidelijk zijn: Zach en Karim zitten niet in hetzelfde schuitje. Karim is eerlijk, Zach niet. Maar gelukkig weet Zak - met ch - dat wel.

Vervolgens is de zelfverklaarde CEO van Fuckboy Airlines weer lekker zichzelf en betast hij de borsten van Romee.

Hoe dan ook: in het mannenresort is het daarna vooral tijd om te feesten.

Arda/Timtation maakt van de gelegenheid gebruik om nog eens rond Eline te dartelen.

Eline speelt daar handig op in.

Gast, echt? Eline zit daar nog steeds als verleidster + ze heeft je in de vorige aflevering gedumpt.

Arda/Timtation kan de chemistry toch niet aan. Ocharme, het sukkeltje.

Al laat ook Zach zich niet onbetuigd.

Maar dat is uiteraard niet omdat hij een probleem heeft. Nop, Simone is alweer de grote schuldige.

Arda/Timtation bedenkt dan weer dat het een goed idee is om morgenochtend met een flinke kater wakker te worden.

Zach is blijkbaar niet de enige fuckboy vanavond. Ook Arda/Timtation geeft z’n ogen flink de kost.

En niet alleen z’n ogen, want vervolgens gaat Arda/Timtation lap dances geven.

In iedere goede relatie is er een balans tussen geven en krijgen. Dat heeft onzichtbare verleidster Nikki goed begrepen. Zij trakteert Arda/Timtation zelf op een dansje.

Zelfs Zach vindt het een beetje overdreven. En dat legt hij uit met een mooie metafoor.

Ook de andere verleidsters willen Arda/Timtation bedanken. Of zoiets.

Verleidster Bibi showt Arda zelfs haar borsten. Way over the top, girl. Uw mama is waarschijnlijk trots. NOT.

In het andere resort praat Simone met Bas en Efrain over het gedrag van Zach.

Maar ja, zoals gewoonlijk ligt de schuld van Zachs gedrag bij Simone. Toch in het evangelie volgens Zach. Hij vindt dat Simone wel wat liever over hem kan praten. Dat Zach haar een zwart scherm gaf tijdens het eerste vuurkamp en minstens vijf regels verbroken heeft, is hij gemakshalve alweer vergeten.

Simone heeft daar haar mening over gevormd. Ook al proberen we wekelijks uiterst onpartijdig te blijven - ahum -, we denken dat de Nederlandse gelijk heeft wanneer ze haar standpunt verkondigt.

Case in point: DE RAKET VAN FUCKBOY AIRLINES STIJGT OP!

Tot volgende week!

