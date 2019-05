Maskers vallen af: “Niet bij één keer seks gebleven”: reünie van ‘Temptation Island’ in vogelvlucht EDA

21u40 2 TV De Thaise teint is afgesleten, het normale leven terug ingetreden en de koppels brengen verslag uit van hun ‘aftermath’. Zijn ze überhaupt nog wel een koppel? Of is het #complicated? Voor Rodanya en Morgan lijkt er geen vuiltje aan de lucht, tot de productie een bekentenis van Danicio onder hun neus schuift en hun toekomst op losse schroeven zet…

De makers van ‘Temptation Island’ waren het schijnbaar zo zat dat twitteraars en andere nozems met een internetverbinding kritiek uitten op het huidige seizoen, dat ze er wilden uitgaan met een knaller. Niet zomaar vuurwerk. Eerder dynamiet genre Jerry Springer.

Maar eerst gaan we langs bij Heikki. Die zat ergens in Vlaanderen alleen in een zetel.

Oh, er wordt aangebeld. Dat zal ons Milou zijn!

Hé? Verleidster Kimberley? Wat kom jij hier doen?

Heikki gaf haar een stand van zaken omtrent zijn relatie.

Heee?! Wat is er gebeurd?

Een soort van punt?

Milou, leg ’ns uit?

Tijd om elkaar weer onder ogen te komen.

En wat ham(vragen) op tafel te leggen.

Toch hoopte Milou dat Heikki niet snel een andere freule zou vinden, het idee alleen al deed haar in zilte tranen uitbarsten.

Jongens, wat een puinhoop.

Maar tot nader orde is dat nog niet gebeurd.

Tja, daar zit je dan met je kwaliteitshesp.

Vooruit, neem een happie. Vul die emotionele leegte op.

Waarop een boodschap van algemeen nut volgde:

Nou, één koppel down. Hoe staat het met het volgende?

Sidney en Demi beleefden op het eiland niet bepaald een hartelijke hereniging.

Maar hoe vergaat het hen intussen in Nederland?

Sidney genoot zichtbaar nog steeds van zijn leven als metroman.

En Demi zoog haar nieuw verworven roem op als een Griekse spons.

Blij dat je ’t zegt. En straf dat je nog iets ziet door die spinnenpoten van wimpers.

Hoe zit het met Sidney overigens? Zijn jullie nog samen of hebben die 76 vrouwen jullie relatie de das omgedaan?

Nochtans, had je het op voorhand geweten, was je nooit een relatie met hem begonnen, zei je.

Eind goed al goed, Sid. Maar dat je last minute presentator Rick zou kloppen in het hebben van de grootste okselvijvers, die had ik niet zien aankomen.

Probeer je je deodorantverslaving in te dijken?

Dit hier is duidelijk een love game.

Verre van game over!

Maar kan dat ook gezegd worden van Laura en Roger?

Op Temptation waren ze het meest van elkaar overtuigd. Beiden waren ze onmogelijk te verleiden, Laura geeuwde zich een weg door het programma en Roger ging iedere avond vroeg slapen. De ontlading was dan ook groot toen ze elkaar na twee weken terugzagen.

Ze leken klaar voor de volgende stap: samenwonen, trouwen en een gezinnetje stichten.

We horen zo al de Beiaard een liefdeslied voor jullie tokkelen. Iets van Elton John bijvoorbeeld.

Oh oh, daar komt een valse noot:

WAAAT? Hoe komt het?

Bleek dat Roger net als Demi wat bedwelmd was geraakt door de roem en daardoor 180 graden was gedraaid.

Je hebt gelijk. Zelfs deze ingehuurde figurant vraagt om een foto.

Tijd om elkaar weer onder ogen te komen.

Sinds de breuk had Laura ook wat meer nagedacht over wat ze voor zichzelf wilt.

Roger had geen zin om er veel doekjes om te winden.

Wat dan?

Mmmneej ik snap het niet helemaal…

Een hellend vlak? Een bovenvlak, ondervlak, zijvlak? Er zijn zo veel verschillende vlakken, wees ‘ns wat meer precies!

Oooooh nu snap ik het.

Máár volgens de laatste Instagram-updates zijn de twee intussen alweer een koppel. Rogers feestfase was dus maar van korte duur.

Hop naar het laatste koppel. Morgan en Rodanya, waar de liefde vloeide in overvloed!

Nochtans hadden de twee wel wat uit te praten. Zoals die stiekeme zoen met verleider Danicio.

Ja, precies, zo zag die eruit! Zonder de bloemen dan.

Hebben jullie alles kunnen uitpraten, Rodany-aaaaa?

Zoveel intens geluk, op zo’n noot wilde de productie natuurlijk niet eindigen. Voor de neuzen van het koppel werd een laptop opengeklapt met daarin...

Danicio!

Rodanya kneep 'm.

Heu... Rodanya?

Waarop Danicio overging tot de deconstructie van hun dreamdate.

Ik ook. Raar dat je zo kalm blijft.

Danicio vertelde ook hoe hij en Rodanya stiekem afspraken in Nederland.

Heu,… volgens verleider Gaetan was het al een publiek geheim hoor.

Waarop Rodanya en Morgan even hun cool verloren.

Rodanya koos het hazenpad en liep weg met haar telefoon.

Morgan wilde haar tegenhouden.

Maar Rodanya wilde dit niet voor het oog van de camera’s uitvechten.

Waarop ze met een afleidingsmanoeuvre de cameraploeg in de regen lokte in de hoop dat hun materiaal zou smelten.

Morgan was benieuwd naar wat Danicio nog meer te vertellen had.

Een lichtgevende stofzuiger!

En wij maar denken dat Elisabet de mol was!

Hé Rodanya, je bent er terug.

Ze hield vol dat ze nooit met Danicio had afgesproken na Temptation.

Morgan wilde alle versies van de feiten horen.

Morgan hield woord en sprak met Danicio.

Dat was het dan. De misschien wel -nu ‘Love Island’ om het hoekje lonkt- laatste aflevering van ‘Temptation Island’, ooit?

Wie kan het ook wat schelen...

Bij leven en welzijn,

tot in den draai!