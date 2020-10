Maskers vallen af bij Remco in ‘Love Island’: “Heb je een vriendin in Nederland?” BDB

09 oktober 2020

09u21

Bron: VIJF 0 TV ‘Love Island’ draait rond ware liefde, maar blijkbaar is niet iedereen van de koppels even oprecht geweest daarover. Er barst vrijdagavond dan ook een bom in de villa. “Remco, de afgelopen dagen deden nogal wat berichten de ronde op sociale media dat jij je hart al verloren zou hebben in Nederland”, steekt presentator Viktor Verhulst (26) van wal.

Er zijn nog vijf koppels in de running om de finale van ‘Love Island’ en de bijhorende 25.000 euro te winnen: Mattheüs en Jaimy, Eilish en Gianni, Joan en Mert, Feline en Guiliano en Remco en Imen. Voor de eindmeet moet er echter nog één duo naar huis. En net dan komen presentatoren Viktor Verhulst en Holly Mae Brood met belangrijk nieuws.

“In ‘Love island’ staat alles in het teken van de ware liefde”, zegt Holly. “Wie niet op zoek is naar liefde, heeft hier niets te zoeken.” Waarop Viktor invalt: “Remco, de afgelopen dagen deden nogal wat berichten de ronde op sociale media dat jij je hart al verloren zou hebben in Nederland. Kan je dat eens uitleggen aan ons? Besef jij eigenlijk dat jij zes weken lang niet alleen je mede-Islanders, maar ook de kijkers thuis bedrogen hebt?”

Wat de gevolgen van het bedrog van Remco zijn zie je vrijdagavond om 21.30 uur op VIJF.

