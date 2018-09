Martine Tanghe, veertig jaar nieuwsanker: van 'Rooie Martine' tot enthousiaste oma Collega's van toen en nu over Martine Tanghe Stef Selfslagh

03 september 2018

12u01

Bron: De Morgen 0 TV Vanavond start op Canvas Dank dat u bij ons was, een vierdelige documentaire over veertig jaar tv-journalistiek. Aanleiding voor het programma is het veertig­jarige nieuwsankerschap van Martine Tanghe (62), kroonjuweel van de VRT-nieuwsdienst.

"Ik ben niet van plan om nog twintig jaar op die BRT te blijven, zelfs geen tien. Ik wil daar niet op mijn zestigste nog altijd mijn tekstjes zitten schrijven.” Aldus spreekt Martine Tanghe in Humo, op 26 mei 1983. Ze is 27, presenteert al vijf jaar het nieuws en maakt op ouderwets eerlijke wijze gewag van een professioneel dipje. “Een mens moet na verloop van tijd de moed hebben om te zeggen dat het genoeg is geweest. Als de situatie op de arbeidsmarkt beter was, zou ik durven uit te kijken naar iets anders.”

Twaalf maanden later neemt ze een jaar verlof zonder wedde en stapt ze met haar echtgenoot, VRT-journalist Jos Van Hemelrijck, aan boord van de Miss Musette: de zeilboot waarmee het sprankelende echtpaar al globetrottend de Kaapverdische eilanden en de Caraïben zal veroveren. Een lang gekoesterde droom, heet het in Humo, maar ook een gevalletje van escapisme: “Ik hou van mijn job, maar de haat en de vijandschap van buitenaf zijn er te veel aan. Ik ben ziek van al die mensen die me achtervolgen en voor rotte vis uitmaken. Ik wil daar een jaartje vanaf zijn.”

Martine Tanghe – nochtans opgegroeid in een deugdelijk Bellems arbeidersgezin en intellectueel gedrild in een oerkatholiek Kortrijks internaat – valt in haar beginjaren niet in de smaak van de Vlaamse huismoeders. Haar haar is te lang, haar jeansbroek te mannelijk en haar hemd te geruit.

