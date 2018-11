Martine Jonckheere keert terug naar ‘Familie’ na haar verplichte ontslag: “Ik vergeef, maar ik vergeet niet” Jan Ruysbergh

13 november 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV ‘Familie’-fans kunnen hun geluk niet op: Marie-Rose is terug! Martine Jonckheere (61) zelf geniet ook. Van de wrevel na haar ontslag is niks blijven hangen, maar compleet zorgeloos staat ze nu ook weer niet op de set. “Misschien ga ik ook nu weer afgerekend worden op mijn rol”, vertelt Martine in Dag Allemaal. “Veel mensen denken dat ik een diva ben, maar schijn bedriegt.”

De comeback van Martine Jonckheere in ‘Familie’ is niet onopgemerkt gebleven. “Ik was drie jaar weggeweest, maar het leek alsof het nog maar de avond ervoor was dat ik Marie-Rose gespeeld had”, zegt ze. “Vergelijk het met een eerste autorit na tien jaar. Je weet de koppeling en het gaspedaal meteen staan en je bent vertrokken. Zo simpel is dat.”

Echt?

Oké, da’s niet helemaal waar. Het is nu een Marie-Rose die weliswaar veel slagen van de zweep heeft gekregen, maar toch weer de banden met haar familie wil aanhalen. Ze keert niet terug als een verbitterde vrouw.

Nu heb je ’t over je personage. Hoe was de terugkeer voor jou als mens?

Ik had een beetje schrik, dat moet ik toegeven. Het was nog in de oude studio’s en ik vroeg me af hoe iedereen mij zou ontvangen. ’t Was even de knop omdraaien: niet meer denken aan het verleden en opnieuw starten van nul. En dat is aardig gelukt. Ik was zo zenuwachtig toen ik door de deur de set op stapte, maar iedereen was vriendelijk tegen mij. De cameramannen lachten: ‘Ha, Jonckheere is weere, we kunnen weer mopjes vertellen’. Zalig. The good old times are back.

Fijn te horen dat je zo’n positief gevoel hebt.

Zonder zever. Ik ga daar niet voor liegen mocht het niet zo zijn. Ik ben altijd eerlijk, da’s een beetje mijn probleem. (lachje) Maar als je geen te hoge verwachtingen hebt, is alles wat je krijgt een bonus. Ik héb een moeilijke periode achter de rug, maar ik ben erdoor gesparteld. Ik ben een aap in de Chinese astrologie. Aapjes slingeren zich altijd naar boven.

Na je ontslag voelde je je als een gewond dier dat door de kudde werd achtergelaten. Kan je dat gevoel uitschakelen als je met diezelfde mensen tijdens de lunch weer aan tafel zit?

Ja, want die uitspraak heb ik gedaan op een moment dat ik mij eenzaam en verloochend voelde. Sommige collega’s hebben mij dat kwalijk genomen, maar dat is uitgepraat. Na mijn ontslag moest ik nog negen maanden draaien, en dan sta je op een eiland omdat je het gevoel hebt dat niemand je nog steunt. Omdat ze niet weten wat ze tegen je moeten zeggen of welke houding ze zich moeten geven. Intussen begrijp ik dat wel.

Als ze voor jou partij kozen, gingen ze in tegen de bazen.

Nee, het is eerder dat de meesten onpartijdig wilden blijven en daarom neem ik ook niemand iets kwalijk. Maar ze mogen ook niet beledigd zijn dat ik mij toen zo voelde. Och, waarom oude koeien uit de gracht halen? Dan verval je in de gedachte: wat hebben ze mij toch aangedaan? Dat heeft geen zin. Zo dacht ik er ook al over toen ik twaalf jaar geleden borstkanker kreeg.

Je blijft liever positief.

(knikt) Daar geloof ik heel sterk in. Dat heb ik ook geleerd van mijn man Filip, die vaak inspiratie haalt uit het boeddhisme: je kan enkel goede dingen aantrekken als je zelf positief blijft. Als je zaagt en klaagt en chagrijnig bent, gaan mensen je mijden. Pas op, ik moet daar soms ook nog tegen vechten, hoor. Maar verbitterd ben ik zeker niet. Ik heb er hard aan gewerkt om dat níet te worden.

Hoe heb je dat gedaan?

Je moet op het juiste moment en op de juiste plaats een luisterend oor vinden. Efkes je bagage kwijt kunnen, zodat verbittering niet de bovenhand krijgt. Dat ik daar al een hele tijd geen behoefte meer aan heb, is een goed teken. Ik voel mij ook weer helemaal aanvaard op de set.

Geen slaande deuren meer, dus.

Nee, hoor. Er is trouwens nooit met deuren geslagen, maar onlangs wél op de set in een scène tussen Janine Bischops en ik. In haar rol werd ze zo kwaad op Marie-Rose dat ze de deur met een knal dichtsloeg, waardoor het decor bijna uiteenviel. (lacht)

Wat heb je geleerd uit die moeilijke periode na je ontslag?

Verschillende lessen! Eerst en vooral: bescheidenheid siert. Je moet blij zijn met wat je krijgt in je leven, en dankbaar dat je werk hebt! Veel mensen beseffen niet in welke luxepositie ze zitten. Als je aan de overkant staat en elke dag de struggle for life ervaart, weet je wel dat niets vanzelfsprekend is. Als ik zie hoe verwende mensen soms zitten te klagen, denk ik: stop daar toch mee! Dat had ik na mijn kanker ook. Dan is zeuren over een verkoudheid zo banaal! Zelfs als je een baaldag hebt, kan je er iets moois van maken. Telkens als ik dat probeer, lukt me dat. Zot, hé. (denkt even na) En het kan ook geen kwaad als je jezelf eens moet resetten.

Daar werd jij na je ontslag toe verplicht.

(knikt) Ik zie dat nu ook bij ‘Familie’-acteurs die al eens ontslagen zijn geweest. Die hebben allemaal een andere attitude. Ze hebben meer begrip voor elkaar. Het is het makkelijkst om iemand te laten vallen als een baksteen, dat heb ik al vaak meegemaakt. Maar zelf ben ik niet zo, ik kies altijd voor de underdog. Mensen die ook voor mij kozen toen ik het moeilijk had, sluit ik in mijn hart. En anderen... Ik vergeef, maar ik vergeet niet.

Je terugkeer werd aangekondigd als tijdelijk: voor drie maanden. Is dat intussen veranderd?

Geen idee. Ik ga niet zeggen: I don’t care, want da’s niet waar. Mocht ik weer vast, al was het maar halftijds, bij de ‘Familie’-ploeg horen, zou ik heel gelukkig zijn. Mag ik mij als pionier het recht toe-eigenen dit allemaal te mogen meemaken nu de reeks er zo op vooruitgaat? Ik ga er niet op rekenen, maar ik mag wel hópen, hé. De drie maanden zijn nog niet helemaal voorbij. Ik zal triestig zijn als het afgelopen is, maar ik zal er vrede mee moeten nemen. Zoals bij mijn kanker: aanvaarden en hopen dat het niet terugkomt. Maar in dit geval hoop ik dat ik wél mag terugkeren. (lacht)

Het zou raar zijn van niet, want er werd al gesproken van de ‘soapcomeback van het jaar’.

Ah ja? Filip zal mij daarvoor afgeschermd hebben zodat ik bescheiden blijf. (lachje) Hij houdt mij liever weg van sociale media, want ik onthoud vooral de negatieve kritiek. Maar bij de kapper hoor ik er dan toch over. Twee vrouwen hadden gepost: ‘We zijn zo blij dat ze weer drie maanden werk heeft’. Ik dacht: amai, zo lief, super! Maar dan volgde nog: ‘Dan ontvangt ze tenminste geen dopgeld.’ (sarcastisch) Wel, ik heb goed nieuws voor die dames: binnenkort moet ik toch weer een werkloosheidsuitkering aanvragen.

Je hebt veel steun aan je man, hé.

O ja, hij is mijn rots in de branding, al 38 jaar. Ook al duiken de eerste ouderdomskwaaltjes op. (lacht) Grapje, hoor. Maar mijn ontslag heeft ons nog dichter bij elkaar gebracht. Ook al was het financieel minder. Toen ze mij terugvroegen bij ‘Familie’, zei Filip: ‘Ook al moeten we het met minder stellen, je moet enkel doen waar jij je goed bij voelt.’ Maar als het aan mij zou liggen, blijf ik acteren tot ik erbij neerval!

‘Familie’, elke weekdag om 20u op VTM.