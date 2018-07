Martine Jonckheere keert terug naar 'Familie': "Mijn ontslag was een klap in mijn gezicht" TK

09 juli 2018

08u06

Bron: De Zondag 0 TV Op de buis is momenteel geen 'Familie' te bespeuren, maar op de set wordt er al hard gewerkt aan het volgende seizoen. En daarin zullen we een oude bekende terugzien: Marie-Rose keert (voor even toch) terug naar de soap. Daar is actrice Martine Jonckheere enorm blij mee, vertelt ze in De Zondag. "Mijn man zei dat ik een ander mens was toen ik na de eerste draaidag thuiskwam. Ik mag terug doen wat ik graag doe. "

Drie jaar geleden werd Martine Jonckheere plots ontslagen bij 'Familie'. "Ik heb het er heel moeilijk mee gehad en heb lang gezocht naar een oorzaak", zegt ze daarover. "Dat ontslag was een slag in mijn gezicht. Ik had in mijn leven nauwelijks een auditie gedaan en rolde van de ene rol in de andere. Voor velen staat oud gelijk aan out."

De laatste drie jaar was ze niet meer op het scherm te zien. "Ik heb geprobeerd om in mijn hoofd tot rust te komen en mij met allerlei dingen bezig te houden, behalve acteren." Waarom ze dan toch terugkeert naar 'Familie'? "Om verschillende redenen. De jobs liggen niet meer voor het grijpen op mijn leeftijd. Daarnaast geloof ik in de verhaallijn, maar ook omdat die terugkeer wel iets heeft 'hersteld'." Haar terugkeer is misschien niet permanent, voorlopig gaat het om een tijdelijke roL. "We zien wel wat er na deze drie maanden gebeurt. Ik ben blij om terug te zijn."