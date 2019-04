Martine Jonckheere heeft na haar gastrol niets meer gehoord van ‘Familie’: “Ik weet niet wat ze met mij van plan zijn” JR

09 april 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV “Ik denk wel dat ik in die paar maanden ‘Familie’ opnieuw mijn visitekaartje heb afgegeven”, zegt Martine Jonckheere (62). En toch is ze, sinds Marie-Rose in januari achter de tralies verdween, nog steeds niet gebeld voor een verlengd verblijf in de reeks. Kniezen doet Martine nog niet, maar...

Begin dit jaar werd ‘Familie’ opgeschrikt door de moordpoging op Amélie. Met als grote verrassing dat Marie-Rose de dader was. Het betekende meteen het einde van haar kortstondige terugkeer. Na enkele maanden op tv werd ze in de boeien geslagen. En nu zit ze in de gevangenis. Of moeten we zeggen: in de vergeetput? Haar naam valt totaal niet meer in de serie.

“Op straat spreken mensen mij aan”, zegt Martine. “‘Hoe, zit gij nu nog altijd in die gevangenis?’ Het leeft blijkbaar nog onder de kijkers en dat streelt mijn ijdelheid wel.”

Iedereen was ook erg lovend over je terugkeer. Niemand kan je verwijten dat je toen je ­moment níet hebt gegrepen.

Ik wil niet te opschepperig klinken, maar ik denk wel dat ik in een aantal emotionele scènes opnieuw mijn visitekaartje heb afgeleverd, ja. Ik heb het beste van mezelf gegeven. En ik kreeg een positieve evaluatie van de bazen. Ook de kijkers waren blij, had ik de indruk. En ja, dan is het ergens wel logisch dat je hoopt dat dit een vervolg krijgt.

Maar de makers van ‘Familie’ laten niet in hun kaarten kijken?

Nee, ik weet niet wat ze met mij van plan zijn. In een soap is alles mogelijk, hé. Al denk ik niet dat het aan de collega’s zal liggen.

Krijg je misschien mooie reacties van hen?

Ja. Op het feest voor 30 jaar VTM heb ik Annie Geeraerts nog eens ontmoet. Ze nam mij met tranen in de ogen in haar armen en zei: ‘Och Martientje, ik hoop echt dat je mag terugkomen’. En ook Sandrine André zei: ‘Mamsi - zo noemt ze me altijd - ik mis u, kom snel ­terug’. Ik voel dat dit gemeend is. Daar trek ik mij aan op. Ook met de andere acteurs had ik een goed contact. Ik wil dus graag weer bij die familie horen. Letterlijk. (lachje) Ik mis hen, maar ook de werkroutine waar ik weer gewend aan was ­geraakt.

Zit je nu thuis te kniezen?

O nee, dat ligt niet in mijn aard. Geen illusies, geen desillusies, had ik vooraf gezegd. De afspraak met de bazen was dat het voor drie maanden zou zijn, en voorlopig is het daarbij gebleven. Dat moet ik aanvaarden. Ook al heb ik nog maar eens gevoeld dat acteren mijn passie is. Het is niet zomaar een job.

Ook financieel zou een verlengd verblijf bij ‘Familie’ niet slecht zijn wellicht.

Zeker, ik kan nog niet rentenieren, hé. Ik vind mezelf trouwens te jong om te stoppen met acteren. Er zijn een paar aanbiedingen geweest voor het theater, en ik heb er lang over nagedacht, maar die rollen lagen me niet. Als ik terugkeer naar de planken, moet het met iets zijn waar ik volledig achter sta.

Het is dus nog even afwachten wat je gaat doen.

Ja, maar ik maak me nog geen zorgen, hoor. Marie-Rose kan toch niet eeuwig in de gevangenis blijven zitten? De makers hebben dus zeker een opening gelaten voor een terugkeer. Dus wie weet...

Verlossend nieuws?

Bij ‘Familie’ hebben ze voorlopig geen verlossend nieuws voor de actrice. “We vonden het zeer fijn om Martine weer op de set te hebben”, zegt creative producer Wim Feyaerts. “Een eventuele voortzetting van haar rol zijn we nog rustig aan het bekijken, maar op dit moment zijn er geen concrete plannen met Marie-Rose. Maar dat kan natuurlijk altijd veranderen.”