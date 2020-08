Martin Scorsese sluit exclusieve deal met Apple TV SDE

14 augustus 2020

09u41

Bron: Deadline 0 TV De Amerikaanse regisseur Martin Scorsese (77) heeft een exclusieve first-look-deal gesloten met Apple TV +. Dat betekent dat de streamingdienst als eerste de mogelijkheid krijgt om producties van Scorsese’s bedrijf Sikelia Productions in te kijken én te bestellen. Dat meldt Deadline.

Sikelia Productions, het productiebedrijf van regisseur Martin Scorsese - bekend van onder meer ‘The Irishman’ en ‘The Wolf of Wall Street’ - zal nauw gaan samenwerken met de streamingdienst van Apple. De twee bedrijven sloten namelijk een overeenkomst van verschillende jaren waardoor Apple TV + als eerste de mogelijkheid krijgt om films en tv-series van Scorsese - die hij produceert of regisseert - te bestellen.

Hun eerste gezamenlijke project is ‘Killers of the Flower Moon’. In die film - een adaptatie van het gelijknamige non-fictieboek van David Grann - zullen Leonardo DiCaprio en Robert De Niro de hoofdrollen spelen. De opnames zouden in februari beginnen in Oklahoma.

Scorsese is niet het enige grote talent dat Apple de afgelopen maanden binnenhaalde. Ook Leonardo DiCaprio, Idris Elba, Ridley Scott, Alfonso Cuaron, Julia Louis-Dreyfus en Oprah Winfrey sloten al een deal met het Amerikaanse bedrijf.