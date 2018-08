Martin Heylen brengt rubriek uit 'Man Bijt Hond' terug op één MVO

16 augustus 2018

15u00

Bron: Belga 0 TV Eén wekt een rubriek uit 'Man bijt hond' opnieuw tot leven. Martin Heylen gaat de mensen opzoeken die hij twintig jaar geleden voor dat succesvolle Woestijnvis-programma ontmoette door aan willekeurige deuren aan te bellen.

In "Zelfde deur, 20 jaar later", vanaf september elke donderdag op één, gaat Heylen in zijn gekende stijl opnieuw op stap door Vlaanderen op zoek naar verhalen van gewone mensen. De rubriek van toen wordt nu een volwaardig programma van 45 minuten.

"Martin is een hele tijd geleden met het idee naar ons gekomen. Het is poepsimpel: hij gaat de mensen opnieuw opzoeken, onaangekondigd en op basis van de lijn die hij destijds volgde", legt één-netmanager Olivier Goris uit. "Ze lieten mij 20 minuten zien en ik was al weggeblazen."

Volgens Goris past het programma goed bij de identiteit van één, waarbij "Vlaams, herkenbaar en verbindend" de sleutelwoorden zijn. "Dat werkt met grote evenementen zoals het WK of het Eurovisiesongfestival, maar ook met kleinere dingen", zegt de netmanager.

"Herkenbaar" is het minste wat gezegd kan worden over het najaarsschema van de zender, die bouwt op eerdere successen. Zo komen er nieuwe reeksen van bestaande programma's of formats, zoals 'Professor T.', 'Zie mij graag', 'De Klas', 'Die Huis', 'Reizen Waes', 'Kalmte kan u redden', en 'Kinderziekenhuis 24/7'.

Maar er worden ook nogal wat herhalingen in het schema gezet. Zo schotelt één de fictiereeks 'In Vlaamse velden' nog eens voor, net als oude afleveringen van 'De Ridder' en 'Loslopend Wild'. Van zusterzender Canvas leent één acht afleveringen van het bejubelde 'Radio Gaga'.

Ook het bekende treintje van 'Dagelijkse kost', 'Blokken', 'Het Journaal' en 'Iedereen beroemd' blijft als vanouds elke weekdag rijden. De soap "Thuis" komt uiteraard ook terug in september en de trouwe één-kijker gaat slapen na "Van Gils & Gasten".

Op de veelbelovende fictiereeks van Tom Lenaerts, 'Over Water', is het wachten tot half december. Die gaat over een voormalige tv-ster, John Beckers, die van zijn gezin een allerlaatste kans krijgt om zijn leven weer op de rails te krijgen. Hij komt echter terecht in de drugshandel in de Antwerpse haven.