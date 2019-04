Martin Freeman: “Onze fans voelden zich verraden dat Sherlock en Watson geen homokoppel waren” SD

02 april 2019

14u37

Bron: Metro.co.uk 0 TV Martin Freeman (47) speelt al sinds 2010 samen met Benedict Cumberbatch (42) in de populaire Britse serie ‘Sherlock’. De chemie tussen de twee acteurs zit zo goed, dat heel wat fans ervan uitgingen dat hun personages - John Watson en Sherlock Holmes - homo zouden zijn. Dat daar niets van aan is, voelt bij sommige van hen aan als verraad, aldus Freeman.

“De reacties kunnen soms erg intens zijn”, vertelt Martin Freeman in een interview op de Britse radioshow ‘Radio 4's Desert Island Discs’. “Op het moment dat we de laatste afleveringen opnamen, waren sommige fans zo overtuigd dat John en Sherlock homo waren, dat ze ervan overtuigd waren dat Steven Moffat en Mark Gatiss een aflevering zouden schrijven waarin we handjes zouden vasthouden en weg zouden rijden richting zonsondergang. Dus toen dat niet gebeurde, voelde dat voor een hoop mensen aan als verraad. Laten we het zo stellen: ze hebben er heel veel in geïnvesteerd en tot op een bepaald moment is dat geweldig. Maar na dat bepaalde punt, is het wel een uitdaging.”

Aangezien de tv-serie dus niet aan de fantasieën kon voldoen, begonnen heel wat fans dan maar zelf met het schrijven van ‘fan-fictie’. Acteur Benedict Cumberbatch gooide in 2015 nog wat olie op het vuur toen hij in een podcast vertelde dat zijn personage Sherlock “een andere smaak had in het geslacht van zijn partners” dan bijvoorbeeld Doctor Who.

Niet in de show

Om de gemoederen wat te bedaren, besloot ook schrijver Steven Moffatt zich in het debat te mengen: “Het gaat er constant over. Het is grappig wanneer een karakter dat meer dan 100 jaar oud is, zegt: ‘Ik doe dat helemaal niet’. Hij zegt dat al meer dan 100 jaar. Hij is niet geïnteresseerd in seks. Hij blijft daar bewust van weg om zijn brein puur te houden. Dat is een Victoriaans geloof. Maar iedereen wil geloven dat hij homo is. Hij is niet homo. Hij is niet hetero. En over dokter Watson is algemeen bekend dat hij van vrouwen houdt. Mensen willen erover fantaseren. Dat is prima. Maar het zit niet in de show.”