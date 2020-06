Martien Meiland snapt de uithaal van Nadège niet: “Ik

kan toch niet elke werknemer meenemen naar Nederland?” MVO

25 juni 2020

09u43

Bron: RTL 0 TV Martien Meiland kan maar niet snappen waarom zijn voormalige huishoudster Nadège zo naar zijn familie uithaalde. Ze beweerde dat het er achter de schermen helemaal niet zo leuk aan toeging als op tv. “Heel naar dat ze dat zegt.”

Martien sprak met RTL over zijn verstandhouding met Nadège, die hij eerder deze week de laan uit stuurde omdat ze ‘niet genoeg deed’. De huishoudster, die ook te zien was in de populaire SBS6-realityserie, beweert dat haar nu oud-werkgevers ongevoelig zijn. “Vandaag, 24 juni, ben ik erg teleurgesteld. Ze laten me terug naar huis gaan en verwijten me dat ik niets deed! Ik zei dat ik deel uitmaakte van hun familie”, schreef ze op sociale media.

Even later plaatst ze een nieuw bericht waarin ze nog harder uithaalt naar de excentrieke familie. “De familie heeft mij niet meer nodig. Het enige positieve is dat ze mijn loon betalen tot aan het einde van mijn contract, dat wil zeggen eind augustus. In tegenstelling tot wat ze zeggen zijn het mensen die geen gevoelens hebben. Je weet niet wat er zich achter gesloten deuren afspeelt.”

Martien is verbijsterd

“Ik snap het niet”, meent Martien. “Dat is helemaal niet waar. Het is spijtig om te lezen. Ik heb het ook maar gelezen in de kranten. We hebben haar zelfs nog een parketvloer cadeau gedaan voor haar keuken. Dan kan ze toch niet zeggen dat we niets om haar gaven? Maar ik kan moeilijk elke werknemer op mijn rug meenemen naar Nederland”, aldus de tv-ster. De Meilandjes verhuizen namelijk van hun bekende Chateaux in Frankrijk terug naar hun thuisland. Het was volgens hem onmogelijk om Nadège dan nog in dienst te houden. “Maar ik vind het wel jammer, ja”, besluit hij. “Dat ze nu zo naar over ons praat...”

Inzamelingsactie

Eerder deze maand startte een fan al een inzamelingsactie voor de huishoudster. Die werd opgericht omdat kijkers vreesden dat Nadège werkloos zou zijn als de Meilandjes weer terug naar Nederland verhuizen. Martien en Erica maakten in februari bekend dat ze Frankrijk vaarwel zeggen en in Nederland iets nieuws gaan doen.

.