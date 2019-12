Martien Meiland slachtoffer van nepnieuws: “Ik word hier heel verdrietig van” LV

18 december 2019

17u04 2 TV Vreugde bij de fans van ‘Chateau Meiland’ deze morgen, want kasteelheer Martien kondigde op social media aan dat het programma een derde seizoen zou krijgen. Of toch niet, want het blijkt om nepnieuws te gaan dat werd verspreid door fake accounts.

“Let op, blijkbaar zijn er Facebook en Instagram pagina’s die nepnieuws onder mijn naam verspreiden”, schrijft Martien Meiland op zijn Instagram verhaal. Het excentrieke TV-gezicht schept zo duidelijkheid over de berichten die in de media verschenen over een derde seizoen van ‘Chateau Meiland’. Op een valse Facebookpagina, die zich voordeed als Martien, werd namelijk bekend gemaakt dat seizoen 3 van het programma een feit was, maar dat is dus niet waar.

Martien gaf wel al eerder aan dat hij - na het grote succes - hoopt op een nieuw seizoen, maar dat is voorlopig niet aan de orde. De Meilandjes zijn momenteel te zien in hun kerstspecial, die ook in Vlaanderen zal worden uitgezonden. Voor nu hoopt Martien dat de pagina’s die het nepnieuws aankondigden snel verwijderd worden. “Ik word hier heel verdrietig van”, besluit hij.