Martien Meiland is bijgekomen en dat maakt hem dolgelukkig: "Eindelijk weeg ik 72 kilogram!"

22 september 2020

15u40

Bron: VIJF 0 TV Martien Meiland (59) begint goedgemutst aan het vierde seizoen van realityhit ‘Chateau Meiland’. “Ik ben bijgekomen”, schreeuwt de pater familias dinsdagavond uit. En da’s in zijn geval blijkbaar wel goed nieuws.



Terwijl de gemiddelde Vlaming de cijfers op de weegschaal liefst naar beneden ziet gaan, ligt dat bij Martien Meiland anders. De 59-jarige Nederlander vond dat hij er veel te mager uitzag. “Of ik depressief ben? Nee, ik weeg nu 72 kilogram! Vorige keer was dat nog 67. Ik was door het dolle heen toen ik op de weegschaal stond”, zegt hij dinsdagavond in ‘Chateau Meiland’.

Martiens geheime wapen om kilo’s bij te komen? “Ik ben gestopt met roken. Dan ga je automatisch meer eten. Toen ik gisteren op m’n zij ging liggen in bed, voelde ik precies een buikje hangen. Ik ben zo blij.”

Je ziet 'Chateau Meiland' elke dinsdagavond om 20u35 op VIJF.

