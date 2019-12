Martien Meiland bevestigt: “Er komt een derde seizoen van ‘Chateau Meiland’” Redactie

18 december 2019

11u12

Bron: AD 204 TV Er komt een derde seizoen van ‘Chateau Meiland’, het populaire VIJF-programma waarmee de familie Meiland dit jaar de Nederlandse Gouden Televizier-Ring won. Dat laat Martien Meiland (58) zelf via zijn Facebookpagina weten. Producent Talpa kan het nieuws echter nog niet bevestigen.

Voorlopig ligt de focus op de kerstuitzendingen van de Meilandjes, aldus een woordvoerster van Talpa gisteren. De eerste aflevering van ‘Kerst op Chateau Meiland’ werd maandag in Nederland uitgezonden. 1,1 miljoen kijkers keken rechtstreeks hoe het gezin hun chateau Marillaux in de kerstsferen brengt, gevolgd door 949.000 kijkers gisteravond. Op 23 en 24 december worden de laatste kerstafleveringen uitgezonden. Op 30 december volgt de oudejaarsspecial ‘Wat goééééd! Het beste van Chateau Meiland’. Bij ons wordt de kerstspecial in twee delen uitgezonden. Het eerste deel kijk je op 25 december om 20u35 op VIJF. Op 1 januari kan je - met kater - genieten van deel twee.

Pater familias Martien Meiland liet deze week in de talkshow ‘Pauw’ nog verstaan dat een derde seizoen van het kijkcijferkanon wel in de pijpleiding moet zitten. “Het móet toch wel?”, zei hij. “Het is hartstikke leuk om succes te hebben. We genieten daarvan. Ik vind het enig om in Nederland fans te ontmoeten. We horen overal: ‘Wijnen, wijnen!’. En als het volgend jaar over is, is het ook prima, want dan gaat het leven gewoon door. Zo is het toch?” Op Facebook klinkt het nu dus vastbesloten: “Seizoen drie komt er gewoon!” Maar zo zeker is het voor Talpa nog niet, klinkt het. “Voorlopig is de familie dus nog volop te zien bij ons en zodra er iets over plannen in 2020 te melden is, dan laten we dit vanuit SBS6 weten”, luidt de informatie van Talpa.