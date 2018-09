Marthe van K3 over de haatreacties: "Amai wat een lelijk kind is dat, zeiden ze. Dat doet iets met je" TDS

24 september 2018

23u36

Bron: VIER 3 TV Marthe van K3 legde haar ziel bloot in het bed van James Cook. In de bedgeheimen vertelde ze over de recente breuk tussen haar en Viktor Verhulst en over hoe ze het allemaal wat heeft onderschat. En ook over het feit dat Marthe 'de lelijke van K3' werd genoemd liet ze haar hart spreken.

James valt zoals altijd meteen met de deur in huis. "Hoe voel je je nu, na de breuk met Victor", vraagt hij. “Wetende dat je allebei pijn hebt door die beslissing, helpt wel”, zegt Marthe. Ze had het niet makkelijk na de breuk. "Ik heb af en toe tussen de opnames in mijn loge geweend. En dan terug de set op: lachen, lachen, lachen." Marthe geeft ook toe dat ze Victor nog graag ziet. Toch weet ze niet of ze ooit nog terug samen zullen komen. "Mocht hij nu echt iemand tegenkomen van wie hij zoiets heeft van: wauw! Dan zou ik hem dat ook echt gunnen."

Onderschat

Marthe praat ook over het stresserende leven met K3. "Ik heb dat onderschat. Voor het minste dat wij buiten komen of dat we naar een winkel gaan word je herkend en willen mensen iets van jou", zucht ze. "Dus ik sloot mij ook heel hard af. Vanaf dat ik vrij was zat ik alleen. Ik wou niet afspreken met vrienden, en ook mijn familie wou ik in het begin niet zien."

James wil weten of Marthe zich dan nooit eenzaam voelt. "Jawel, in het begin heb ik me eenzaam gevoeld", bekent ze. Er was angst in het spel, omdat ze dacht dat sommigen enkel bevriend wouden zijn omdat ze voortaan een K3'tje was.

"De lelijke van K3"

Marthe laat ook haar hart spreken over de haatreacties die ze krijgt op de sociale media. "Ik vind dat een gekke stempel om op iemand te plakken, zo van 'dat is de lelijke van K3'", zegt ze. "Ik was naar Maanrock gegaan en toen zag ik achteraf een tweet van een jongen die zei: 'amai, ze kunnen veel doen met Photoshop. Wat is dat voor een lelijk kind'. En dat doet iets met je. Je bent een mens, en ik heb soms het gevoel dat ze dat vergeten. Die mensen zeggen dingen over mij terwijl ze mij niet kennen."

Toch heeft ze nog nooit spijt gehad. "Nee, want ik doe nog altijd heel graag wat ik doe. Maar ik denk wel: is dit het allemaal waard, om zo persoonlijk aangevallen te worden en zo door mensen te worden bekeken? Ik ben daar toch wel onzeker door geworden", zegt ze. Dat uit zich ook in haar dagelijkse leven: "Ik droeg vroeger nooit schmink, en dat doe ik nu wel. En misschien is dat inderdaad wel daarom".