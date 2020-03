Marso Borsato vervangen door Ilse DeLange als coach in ‘The Voice Kids’ Cindy van Rijswijk

26 maart 2020

07u20

Bron: AD 0 TV Ilse DeLange vervangt Marco Borsato tijdens de live-finale van de Nederlandse‘The Voice Kids’. Dat meldt RTL Boulevard.

De zangeres, die al vaker als coach te zien was in de talentenjacht, vervangt de zanger die vanwege een burn-out een pauze heeft ingelast. Marco kondigde begin dit jaar aan zijn werkzaamheden neer te leggen. Een maand later werd bekend dat zijn huwelijk met Leontine na meer dan twintig jaar was gestrand.

De zanger mist alleen het slot, want alle andere afleveringen zijn al opgenomen. De finale van de talentenshow is op 1 mei en gaat volgens RTL Boulevard, ondanks de coronacrisis, definitief door. Hoe die eruit gaat zien, is nog niet duidelijk.