Marlène de Wouters wist al jaren dat zij ‘Marlèneke’ was: “Danny Verbiest heeft me dat eens verklapt” TK

15 november 2018

14u01 0 TV Het Joe-ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx had vanmorgen Marlène de Wouters te gast. Maandag verklapte Johan Verstreken dat Marlèneke uit ‘Samson & Gert’ gebaseerd is op haar. Sven kon niet anders dan Marlène aan de tand voelen en zij verklapte dat ze al jaren wist dat zij als inspiratie had gediend.

“Ik wist dat eigenlijk wel, niet van die ‘I love you’, maar wel dat Marlèneke op mij gebaseerd is. Dat is me zelfs ooit verteld geweest door Danny Verbiest. Ik was dus wel op de hoogte dat die inspiratie er gekomen is toen ik aan het omroepen was”, vertelde Marlène.

Marlène snapt dat Gert geen commentaar wil geven over de onthulling en het mysterie rond zijn grote liefde Marlèneke nog steeds in het midden wil laten. “Marlèneke was natuurlijk een mysterie, want die kwam nooit opdagen. Op een gegeven moment dacht ik zelfs al ‘wanneer gaat die nu eindelijk eens binnenkomen’. Ze hebben dat uiteindelijk nooit gedaan, en dat snap ik nu wel”, ging Marlène verder.