Marleen Merckx verloor broer Peter aan corona: “Geen afscheid kunnen nemen” SDE

23 april 2020

22u54

Bron: VIER 0 TV Enkele weken terug overleed de broer van Marleen Merckx (62) aan de gevolgen van Covid-19. In ‘Gert Late Night’ getuigt ze over hoe snel en moeilijk alles is verlopen.



Peter, de broer van Marleen Merckx, werd 63 jaar oud. Hij overleed enkele weken geleden aan het coronavirus, vertelt ze in ‘Gert Late Night’. “Hij had een onderliggend probleem en kreeg al chemo, maar het was de bedoeling dat hij daar nog van zou genezen", zegt ze. “Een paar dagen hadden we een beetje lachend nog gezegd: het ergste wat nu kan gebeuren is dat onze broer corona krijgt. Omdat we ervan uitgingen dat het niet zou gebeuren. Maar onze woorden waren nog niet koud of we kregen telefoon van het ziekenhuis.”

Waar hij het virus heeft opgelopen, weet de familie niet. “We vermoeden in het ziekenhuis zelf, waar hij toen al was. Hij kreeg koorts en is meteen positief getest." Daarna ging het snel. “Een paar uur later is hij al gestorven.” Afscheid kon Marleen niet meer nemen.

De familie ging wel nog groeten in het mortuarium. “Dat waren rare toestanden. Normaal gezien is zo iemand mooi opgebaard, aangekleed en geschminkt. We wilden hem nog per se zien, maar de mensen verwittigden ons op voorhand al dat ze geen tijd hadden om de lijken op te baren. We hebben onze broer dus gezien zoals hij gestorven is.” Daardoor twijfelde Marleen even of ze hem wel wilde zien. “Maar ik wilde zeker zijn. Zijn dood kwam als een donderslag bij heldere hemel, dus ik moést hem zien om te beseffen dat het waar was.”