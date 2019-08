Marleen Merckx: “Natuurlijk zucht ik soms omdat ik helemaal naar Leuven moet rijden om de telefoon op te nemen en ‘Hallo, met Taxi LEV’ te zeggen” TR

31 augustus 2019

06u00

Bron: HUMO 0 TV Op maandag 2 september begint ‘Thuis’ aan zijn 25ste seizoen. Al even lang vertolkt actrice Marleen Merckx de rol van Simonne Backx en dat is ze nog lang niet beu, vertelt ze in HUMO. “Ik speel Simonneke nog altijd heel graag.”

25 jaar hetzelfde personage spelen, daar durft dan vermoedelijk al wel eens routine in sluipen. “Alleszins niet in de negatieve zin van het woord, want ik speel Simonneke nog altijd heel graag”, beweert Marleen Merckx echter. “Natuurlijk zijn er dagen dat ik eens zucht omdat ik helemaal naar Leuven moet rijden om de telefoon op te nemen en ‘Hallo, met Taxi LEV’ te zeggen (lacht). Maar die horen erbij: je kunt niet elk seizoen een boeiende verhaallijn hebben. Als je een jaar in het middelpunt van de belangstelling hebt mogen staan, weet je dat je het de volgende drie, vier met minder zult moeten stellen. En ja, dan gebeurt het weleens dat je jezelf herhaalt. Ik denk dat je stilaan een compilatie kunt maken met alle keren dat ik ‘Hou u kalm, Frank’ heb gezegd (lacht).”

De actrice vertelt ook hoe vooral de mensen die er niet meer bijzijn, een blijvende indruk hebben nagelaten op haar. “Veel scènes met Ann Petersen, natuurlijk, vooral omdat ze zo onverwachts gestorven is. Bij wijze van eerbetoon hebben we op de set lang haar plaats aan het hoofd van de tafel leeg gehouden - zo was ons moe er toch nog altijd een beetje bij”, klinkt het. “En daarnaast denk ik ook nog vaak aan Chris Boni, die tegen haar zin is moeten vertrekken toen haar personage Yvette stierf. Daar zaten we allemaal erg mee in: toen we haar begrafenis filmden, viel het niemand moeilijk om overtuigend te huilen."

‘25 jaar Thuis’, maandag 2 september om 20.00 uur op Eén