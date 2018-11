Marleen Merckx kust Lieven Van Gils vol op de mond in ‘Van Gils & gasten’ SD

22 november 2018

23u05 0 TV Deze avond kwam schrijfster en chef Vrouwenzaken Heleen Debruyne langs in ‘Van Gils & gasten’ om de balans op te maken na één jaar #MeToo. Ze had het onder meer over het onbehagen van de man. Praatgast Marleen Merckx wond er geen doekjes om: “Ik kus vaak op de mond.”

Veel mannen worstelen met de vraag: ‘Wat kan wel nog en wat niet?’. “Na #MeToo voelen mannen zich soms ongemakkelijk in vrouwelijk gezelschap. Daar moet óók over gepraat worden”, meent Debruyne.

Debruyne kaart ook aan dat haar mannelijke vrienden vinden dat vrouwen gerust wat meer initiatief mogen nemen. “De keerzijde is wel dat je dan soms gezien wordt als een nymfomaan roofdier”, vertelt ze. “Ik kus vaak op de mond”, pikt Marleen Merckx in. “Doe gewoon en pak elkaar maar eens goed vast.” Ze voegde de daad bij het woord en gaf Lieven een stevige kus op de mond.

Merckx kwam langs als ambassadrice van het Rode Kruis. Ze doet een oproep om met de kerstdagen niet te vergeten om bloed te geven. “Er is altijd extra bloed nodig tijdens de kerstperiode. Er gebeuren meer ongelukken en het aanbod is lager omdat mensen met andere zaken bezig zijn”, aldus An Luyten van het Rode Kruis. “Maar 3 op 100 mensen geven bloed. Dat aantal moet absoluut omhoog.” Merckx heeft zelf ooit na een operatie een bloeding gekregen, waarna ze bloed nodig had. “Anders was ik wellicht doodgebloed.”