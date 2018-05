Marjolein start initiatief tegen pesten bij volwassenen: "Tijdens 'Blind Getrouwd' vreesde ik meer dan eens dat mijn auto vol krassen ging staan" DBJ

11 mei 2018

15u19

Bron: atv 0 TV Marjolein Faes (36), de lifecoach die dit seizoen deelnam aan 'Blind Getrouwd', heeft voor het eerst gereageerd op de kritiek die ze kreeg na haar huwelijk met Mike. Met een nieuw initiatief '#stoppesten' gebruikt ze haar ervaring om lezingen te geven over volwassenen die gepest worden.

Het huwelijk van lifecoach Marjolein met Gentenaar Mike begon als een sprookje, maar dat bleef niet lang duren. Het goede gevoel kwam maar niet en na enkele weken trok ze de stekker uit de relatie. Dit ten onvrede van heel veel kijkers, die vonden dat ze zich koud en kil opstelde en te weinig moeite deed om de relatie te doen slagen. Ze werd bedolven onder vernietigende commentaar op sociale media. "Het ging echt heel ver", steekt de Antwerpse van wal op de Antwerpse regionale zender ATV. "'Go to Hell Bitch' is het ergst wat in mij opkomt. Ik heb zelf geen Twitter, maar het ging écht heel ver. Ik heb er erg van afgezien want ik was gewoon mezelf op televisie."

Marjolein besloot dan maar om even offline te gaan. "De haat kwam echt van alle kanten", klinkt het. "Ik begrijp die reacties niet. Ik kijk ook weleens met mijn vriendinnen naar zulke programma's, maar ik denk er niet aan om onze commentaren dan te gaan verkondigen op het wereldwijde web. Ik kan dat gewoon niet begrijpen. Ik ben meer dan eens naar mijn auto gewandeld en dat ik vreesde dat die vol krassen ging staan. Doodsbedreigingen kreeg ik nog niet, maar het ging wel ver."

Eigen initiatief

Marjolein besloot daarom, mede op basis van haar ervaringen, een eigen initiatief '#stoppesten' op te starten. Daarin gaat ze de strijd aan tegen (cyber)pesten bij volwassenen. Ze geeft lezingen voor bedrijven om het probleem aan te kaarten en het zo goed als mogelijk de wereld uit te helpen. "Ik voelde me moreel verplicht om er iets mee te doen", zegt Marjolein. "Tijdens de uitzendingen kriebelde het al, maar dan zou de woede het hebben overgenomen. Nu de heisa een beetje gaan liggen is, vind ik het meer gepast."

De Antwerpse verdient de kost als lifecoach en loopbaanbegeleider, het project past dus perfect in haar professionele carrière. "Toen ik het zelf meemaakte, kon het dus niet anders dan dat ik er iets mee deed. Ik wil voornamelijk een bewustwording creëren, want veel mensen durven er nog steeds niet voor uitkomen."

Over voorbeelden moest de Antwerpse niet lang nadenken. "Ik hoorde al over collega's die laxeermiddel in de koffie doen of zoiets dom als 'pootje lap' gebeurt ook. Vaak worden mensen ook straal genegeerd. Pestgedrag onder volwassenen wordt zwaar onderschat. Het kan veel effecten hebben op je dagelijks leven. Niet alleen op jezelf, maar ook op je omgeving."