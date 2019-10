Exclusief voor abonnees Marijn Devalck tempert het enthousiasme rond nieuwe ‘Kampioenen’-reeks: “Ik wil eerst zeker zijn dat we allemaal even veel betaald worden”



MC/FV

29 oktober 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV De komst van de gloednieuwe reeks van ‘F.C. De Kampioenen’, het belooft nog pittige onderhandelingen op te leveren. Want in tegenstelling tot vroeger wil iedereen gelijk behandeld worden. “Er doen verhalen de ronde dat velen destijds wél meer hebben gevraagd en gekregen”, zegt Marijn Devalck in het weekblad Dag Allemaal. “Dat zal nu niet gebeuren.”

Acht nieuwe afleveringen van ‘F.C. De Kampioenen’, tien jaar nadat de reeks haar ­slotakkoord bereikt leek te hebben. De meningen over de opmerkelijke comeback zijn verdeeld, ook onder de acteurs. Maar zoals altijd gebeurde in het verleden, krijgt de meerderheid z’n zin. ‘De Kampioenen’ als een solidaire vriendengroep naast de set dus, die nu ook financieel op z’n strepen durft te staan, in tegenstelling tot vroeger. Met An Swartenbroekx en Herman Verbruggen als grote roergangers. En Marijn Devalck die uitdrukkelijk hamert op een gelijke, respectvolle behandeling voor iedereen.

