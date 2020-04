Marie Verhulst wil ‘Slimste Mens ter Wereld’ worden (en ook Marc Van Ranst doet een poging) MC

06 april 2020

22u07 1 TV Het nieuwe baasje van Samson, in opvolging van haar beroemde papa, is Marie Verhulst al. Straks wil ze ook een gooi doen naar de titel van ‘De Slimste Mens ter Wereld’.



Daar staat papa Gert op plaats 2 van allerbeste kandidaten, na VTM-journaliste Julie Colpaert. Beide goed voor elf overwinningen, maar Julie met een nabeurt die Gert niet kreeg omwille van einde seizoen. In 2018 deed ook broer Victor mee aan de VIER-quiz. Hij kwam verdienstelijk tot drie beurten. “Mijn papa en mijn broer hebben al meegedaan. Vermits ik absoluut niet wil onderdoen voor hen zal ik nog heel veel en goed moeten studeren”, maakte ze duidelijk in de eerste aflevering van ‘Gert Late Night’.

Van Ranst

Ze zal het moeten opnemen tegen viroloog Marc Van Ranst, want ook hij zal waarschijnlijk te zien zijn in de quiz. Van Ranst nam in 2009, net na de heisa rond de Mexicaanse griep, een eerste keer deel aan ‘De Slimste Mens’. Hij moest het spel meteen verlaten. Zanger Bent Van Looy en de latere winnares journalist Linda De Win bleken te sterk.

Tijd voor een tweede poging, zo dacht Van Looy. Hij nodigde Van Ranst, die maandagavond te gast was in ‘Gert Late Night’, uit voor een rematch. “Het zou een hele eer zijn, en bovendien goed nieuws betekenen: want dan zou de crisis voorbij zijn.”

“Ach, ja”, antwoordde Van Ranst. “Waarom ook niet?”