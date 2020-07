Marie Verhulst verklapt het geheim achter de propere Plopsaparken SDE

23 juli 2020

22u00

Bron: VTM 0

Marie Verhulst vertelt in ‘De Zomer Van’ vol trots over papa Gert. Plopsaland is een proper pretpark: “Er ligt hier nooit iets op de grond. Alles is altijd in orde. Het gebeurde ook dat vroeger, als papa meeging naar het pretpark, dat hij uitstapte om een stuk plastic op te ruimen”, verklapt ze.

De Zomer Van, van maandag tot en met donderdag om 21.00 bij VTM en op VTM GO.