Marie Verhulst gaat koken met kinderen voor Studio 100 TV in ‘De Pottenlikkers’ LV

05 februari 2020

06u45 1 TV Marie Verhulst stapt van de ene uitdaging in de andere. Het gloednieuwe baasje van Samson kreeg recent een programma bij radiozender NRJ, maar gaat nu ook een kookprogramma voor kinderen maken op Studio 100 TV.

‘De Pottenlikkers' moet een kookprogramma rond evenwichtige voeding voor en door kinderen worden. Daarvoor slaat Studio 100 de handen in elkaar met warenhuis Colruyt. “Ik ben zelf al van jongsaf aan bezig met eten. Koken en experimenteren in de keuken doe ik heel graag. Dit programma mogen maken met al dat jong geweld was dan ook superleuk! Daar krijg je pas energie van!” zegt Marie Verhulst.

Zes jonge culinaire talenten zullen hun kookkunsten tonen aan leeftijdsgenootjes. Zo mogen ze elke week aan de slag met kindvriendelijke gerechtjes waar vooral groenten en fruit de hoofdrol spelen. Marie Verhulst zal als hulpchef de kinderen assisteren.

Het programma zal het hele jaar lang lopen met elke week een aflevering waarin de 6 jonge chefs aan een nieuw recept mogen werken. Dat doen ze in kleine teams: een duo dat kookt, eentje dat de tafel dekt en tenslotte een duo dat tips, tricks en weetjes over de ingrediënten geeft.

Vanaf woensdag 26 februari is ‘De Pottenlikkers’ elke week om 16u30 op Studio 100 TV te bekijken. En ook goed nieuws voor jong culinair talent, want Marie is al op zoek naar nieuwe pottenlikkers voor volgende opnames. Inschrijven kan via Studio 100.