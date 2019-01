Marie Kondo’s tolk doet boekje open over 'Tidying Up': “Het opruimproces duurt altijd langer dan de show laat zien” TVC

31 januari 2019

15u32

Dankzij Netflix maakte Vlaanderen kennis met Marie Kondo. Een Japanse opruimgoeroe die tijdens het programma 'Tidying Up With Marie Kondo' steeds vergezeld wordt door tolk Marie Lida. Zij brengt Kondo's toon en woorden nauwgezet over in het Engels. Hoe ervaarde zij de samenwerking met Kondo? En wat denkt zij van de show?

In het opruimprogramma helpt Marie Kondo hopeloze sloddervossen om terug orde in huis te brengen. Dit kan volgens haar door één vraag aan jezelf te stellen: brengt dit voorwerp mij vreugde? Zo niet, weg ermee. Een minimalistische levensstijl zou volgens haar zorgen voor minder stress en meer rust en tevredenheid.

Hoewel de show in de Verenigde Staten is opgenomen, spreekt Kondo hoofdzakelijk Japans. Maria Lida verschijnt daarom in de show steeds naast Kondo’s zijde om haar woorden naar het Engels te vertalen.

Sommige draaidagen waren heel vermoeiend, maar ik was steeds trots om mee te werken aan een show waar een Japanse vrouw aan de leiding stond. Marie Lida

Avontuur

Marie Lida werd in Tokio geboren, maar verhuisde naar de Verenigde Staten doen ze zes jaar oud was. In New York studeerde ze in 2006 af als tolk. Sindsdien werkte ze samen met bekende Japanse filmmakers, architecten en artiesten en tolkte ze voor het Museum of Modern Art (MoMA), het filmfestival van Cannes en het New York Asian Festival. Om nu voor een televisieprogramma te werken, was voor Lida een “spannend avontuur”. “Het was een compleet nieuwe uitdaging”, zegt ze. “Sommige draaidagen waren heel vermoeiend, maar ik was steeds trots om mee te werken aan een show waar een Japanse vrouw aan de leiding stond. Ik wilde alles halen uit de mogelijkheid die we hadden gekregen.”

Geen script

Voor de tolk is het de eerste keer dat ze meewerkt aan een show zonder uitgeschreven script. “Ik was aangenaam verrast door de reacties van de families. Ze verwelkomden ons met open armen en waren heel vriendelijk. Als zij niet openstonden voor Kondo’s aanpak, dan was de serie een flop geweest.”

Omdat alles werd gedraaid zonder script, moest Lida zich heel flexibel opstellen. Dat wil zeggen dat ze ook haar bijdrage leverde bij het opruimen. “Ik had nooit verwacht dat ik zoveel kleren zou moeten opvouwen tijdens het tolken”, lacht ze.

Ongemakkelijke stilte

Als tolk is het belangrijk om de juiste woorden te vertalen, maar daarnaast is het ook cruciaal om de toon juist over te brengen. Daarnaast spelen ook de culturele verschillen een bepalende rol. “In het westen proberen we bijvoorbeeld tijdens een gesprek ongemakkelijke stiltes te vermijden,” zegt Lida. “Maar voor Kondo maakt zo’n stil moment net deel uit van haar aanpak.”

Lida laat ook weten dat het opruimproces veel langer duurt dan de show laat zien. “De tijd die we hebben om een aflevering te draaien, is realistisch gezien niet lang genoeg om orde op zaken te stellen”, zegt ze. “De deelnemers hebben echt hun best moeten doen om binnen een bepaalde tijd alle opruimstappen te doorlopen. Ik heb echt bewondering voor de toewijding van deze families!”