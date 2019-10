Exclusief voor abonnees Marianne uit ‘Boer Zkt Vrouw’ heeft nog nooit samengewoond: “In het Noorden doen mensen meer hun eigen ding” VVDW

27 oktober 2019

09u31

Bron: Story 0 TV Wie verliefd wordt op Marianne (41) uit ‘Boer zkt Vrouw – De Wereld Rond’ moet er rekening mee houden dat zijn toekomst minstens deels in Lapland ligt. Marianne is immers niet van plan om weer naar België te verhuizen. “Maar apart wonen moet bespreekbaar zijn in een relatie”, vertelt ze in Story.

Ryan, Joeri of Remco: pas over enkele weken weten we of een van deze drie het hart heeft weten veroveren van husky-­gids Marianne uit ‘Boer zkt Vrouw – De Wereld rond’. Alle stereotiepen ten spijt steken de mannen hun gevoelens niet onder stoelen of banken, terwijl Marianne voorlopig niet in haar kaarten laat kijken en eerder koeltjes reageert. Een bewuste keuze, vertelt ze. “Ik wilde me neutraal houden en mijn voorkeur niet laten blijken, maar juist iedereen dezelfde kansen geven en evenveel momenten met mij gunnen. Maar ik apprecieerde het wel dat de kandidaten initiatief namen om mij te leren kennen en interesse toonden. Er is niets mis met eerlijk zijn. Zo wist ik wie het echt meende en wie niet. Maar uiteraard had ik na een tijdje wel een voorkeur. En mijn hond Lilja trouwens ook. Zij is schuchter en houdt dus van rustige mensen. Bij Ryan voelde ze zich het beste.”

Ben je iemand die snel verliefd wordt?

“Ik kan snel geïnteresseerd raken in iemand, maar verliefdheid komt pas later. Als die gevoelens er bij mij zijn, moet een man niet veel moeite doen om mij te verleiden. Ik heb liever dat het spontaan gebeurt. Ik geloof trouwens dat je automatisch naar elkaar toe groeit als het voor­bestemd is.”

