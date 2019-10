Marianne, Stephan en Etienne sturen opnieuw iemand naar huis in ‘Boer zkt vrouw’ DBJ

28 oktober 2019

21u53 2 tv Het was opnieuw bijltjesdag in ‘Boer zkt vrouw - De Wereld rond’. Boeren Stephan en Etienne en boerin Marianne stuurden elk een van hun briefschrijvers naar huis. Die laatste twee blijven nog met twee vrijgezellen over, boer Stephan wordt door nog drie dames omringd.

Marianne voelde het minst een klik met Joeri, die nochtans zijn gevoelens voor haar op tafel had gelegd. “Ik heb een leuke tijd gehad”, besluit Joeri die zijn emoties moeilijk kon bedwingen. “Dank je dat ik hier mocht zijn en ik wens je veel succes voor de toekomst”, gaf hij Marianne. “Ik moet sterk blijven, zoals Marianne het doet hier. Ik kan mezelf niets kwalijk nemen.”



Etienne nam met spijt in het hart afscheid van Isabel. “Ik weet hoe de puzzel klopt, maar als het niet wederzijds is, moet het avontuur ook stoppen”, aldus Isabel die een huilende Etienne moest troosten. Zij gaf zelfs nog cadeau’s voor zijn kind. “Ik kijk wel dankbaar terug op deze ontmoeting”, wist Isabel nog te vertellen.

Bij horse man Stephan paste Sara het minst in zijn Canadese plaatje. “Bedankt voor het blitzbezoek”, vertrouwde Sara Stephan nog toe. Zij is uiteindelijk maar 1 dag in Canada geweest. ‘Ik denk dat we de minst diepgaande klik hadden”, vertelde ze. “Het gevoel tussen Stephan en ik is minder dan met de andere meisjes. Ik hoop op een mooie romance tussen Stephan en Aline, zij lijken voor elkaar gemaakt.”

Vorige week stuurde de veeboer Gerard de praatgrage Peggy terug naar België. De in Bulgarije gestationeerde Victor trok met Rani, Silke en Jilly op roadtrip en maakt volgende week zijn definitieve keuze.