Marianne en Victor hebben hun favoriet nu al gekozen in ‘Boer zkt. Vrouw’

11 november 2019

Bron: VTM 1 TV Boer Victor en boerin Marianne hebben hun definitieve keuze gemaakt in ‘Boer zkt. Vrouw - De Wereld Rond’. Alleen verliep dat een beetje anders dan verwacht. Marianne hakte de knoop vroeger dan verwacht door en koos voor Remco. Bij Victor werd de keuze dan weer voor hem gemaakt. Jilly gaf aan dat ze Rani beter bij Victor vond passen en trok zichzelf dan ook terug.

Marianne kon de snijdende spanning tussen Remco en Ryan niet meer aan. Om terug rust in huis te brengen, besloot Marianne al iets vroeger dan verwacht haar keuze te maken. “Het botst tussen Ryan en Remco. Het werd me allemaal te veel”, vertelt ze. “Ik heb nog geen gevoelens, maar ik weet dat het met Ryan nooit iets meer zal worden dan vriendschap. Met Remco is dat anders. Wij zitten op dezelfde golflengte, ook qua manier van leven. Dat wetende leek het me best dat ik de knoop al doorhakte.”

In Bulgarije stond wél een keuzemoment gepland, maar ook dat verliep anders dan verwacht. Nog voor Victor een keuze maakte, gaf Jilly aan dat ze Rani beter bij hem vindt passen. Dat vond ook Victor, want hij was van plan om voor haar te kiezen.