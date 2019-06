Marianne Devriese over ‘Familie’: “Vroeger hing er echt een vies smaakje aan de reeks” TK

Bron: GvA 1 TV Van de brave Evy naar de pittige Iris: Marianne Devriese heeft er een stevig ‘Familie’-seizoen opzitten, waarin ze vermoord werd en vervolgens terugkwam als de tweelingzus van haar ‘oude’ personage. Een hele uitdaging, vertelt ze: “Omdat ik al jaren meega in de serie, denken mensen dat zo’n andere rol geen probleem is. Maar een nieuw personage moet je ontleden, mee vorm geven. In een soap is daar vanwege het hoge opnametempo weinig tijd voor. Dat maakte me onzeker.”

In de Gazet van Antwerpen keuvelt ze samen met haar ‘Thuis’-concullega Christophe Haddad over acteren in soaps, hun personages en de toekomstplannen. “Het grootste compliment is als mensen zeggen dat ze niet meer aan Evy denken als ze Iris zien”, aldus Devriese. Ze onderging dan ook een transformatie: ze kreeg een heel ander kapsel aangemeten. “Eerst was er sprake van een nog kortere coupe, of een bros. Maar dat zag ik niet zitten. Best mogelijk dat ik lang zal moeten rondlopen met dit kapsel.”

Ze is blij dat het negatieve imago van ‘haar’ soap intussen een beetje weggeëbd is. “Vroeger werd hier door bepaalde acteurs enorm neergekeken op het soapgenre. Als je in een soap speelde, was je een derderangsacteur, of zelfs geen echte acteur. Terwijl diezelfde mensen nu openlijk solliciteren, omdat ze zien dat de kwaliteit er is. Toen ik in 2013 startte bij Familie, hing er nog een vies smaakje aan de reeks. Die perceptie is allang gekeerd.”

Het soapgenre valt dan ook niet te onderschatten, aldus Haddad. “Het is zelfs niet voor iedereen weggelegd. Het klinkt misschien arrogant, maar sommige mensen kunnen ons tempo niet aan. Veel teksten, snel presteren... Mislukken is geen optie als je een volledige aflevering per dag opneemt.” Devriese treedt hem bij. “Je hebt lezingen van nieuwe scenario’s, opnames van scènes, en tussendoor zijn er nog ‘restscènes’: dingen die door omstandigheden zijn blijven liggen en later moeten ingehaald worden. Wij zijn constant bezig met de teksten van makkelijk vijftig afleveringen, allemaal door elkaar.”