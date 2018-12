Marianne Devriese over de brutale moord op haar personage Evy uit ‘Familie’: “Dit is wel érg drastisch” HL

04 december 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Wat een onverwachte wending in ‘Familie’! Na bijna zes jaar moeten we afscheid nemen van Evy. Voorgoed, want ze is in koelen bloede vermoord door psychopate Marie. “Ik had het liever anders gezien”, zegt actrice Marianne Devriese (38) in Dag Allemaal, “maar de scenaristen hebben mij kunnen overtuigen van het nut van deze gruwelijke plot”.

In ‘Familie’ gaat het met Marie (Lien Van de Kelder) van kwaad naar erger. Een conflict met Evy liep zodanig uit de hand, dat de psychopate door het lint ging. Ze verstikte een in haar ogen al te kritische Evy in de zetel, terwijl ze maar bleef herhalen: “Ik kan wél een goede moeder zijn”.

“Het was serieus schrikken toen ik voor ’t eerst te horen kreeg dat Evy op zo’n gruwelijke manier de reeks zou verlaten”, vertelt actrice Marianne Devriese. “Ik had er niet om gevraagd, en had deze drastische ingreep ook niet verwacht.”

Ben je ontgoocheld?

Dat was ik, ja. Dat het echt definitief is, maakte mij weemoedig. Ik heb Evy bijna zes jaar met véél goesting gespeeld en haar altijd verdedigd. Ik heb er meermaals voor gevochten dat ze mooie verhaallijnen zou krijgen. Evy was dan ook een zalige rol, want ze nam veel risico’s en leefde vaak op het randje. Op die manier ontsnapte ze meermaals aan de dood. Tot nu. Haar zoektocht naar de waarheid over Veronique en Marie is haar fataal geworden.’

Het was al een tijdje wat stiller rond Evy. Toch zeker vergeleken met vorig seizoen.

O ja, toen gebeurde er bijna elke dag wel wat met haar. Ze werd verliefd, gedumpt, opnieuw verliefd op een ander, gestalkt, ontvoerd, bijna neergeschoten. Het hield niet op.

Maar toen haar stalker Stan werd opgepakt, slabakte het. Evy leek een personage op overschot. Ik vond dus wel dat er eindelijk nog eens wat mocht gebeuren met Evy. Haar verhaal kon wat pit gebruiken.

Je hebt je zin gekregen, zij het niet op de manier die je hoopte.

Van mij mocht Evy’s exit gerust iets minder definitief zijn. Ze had net als Sarah-Lynn Clerckx, Louise in ‘Familie’, op reis kunnen vertrekken, hé?

Heb je geprobeerd om de scenaristen op andere ideeën te brengen?

De makers hebben me overtuigd van het nut van deze plot. Ze noemden het een typische ‘Game Of Thrones’-ingreep. In die serie sterven er onverwacht ook hoofdpersonages. De kijker blijft vol ongeloof achter, maar het verhaal krijgt wel een boost. Om het boeiend te houden gebeurt dat soms ook in ‘Familie’. En nu werd Evy geslachtofferd. Jammer, maar helaas.

Was je sterfscène fysiek zwaar?

Ja, want ze was technisch ­ingewikkeld. Lien Van de ­Kelder, die Marie speelt, moest me op de zetel duwen, zich daarna op mij gooien en me dan verstikken in de zetel. Ondertussen moest ik tieren, spartelen en weerstand bieden. We hadden een hele choreografie ingestudeerd en moesten die scène wel vijftien keer spelen, want de regisseur wou beelden vanuit verschillende camerastandpunten. Lien was bezorgd om me pijn te doen. Ik heb haar aangemoedigd om toch elke keer tot het uiterste te gaan om het zo realistisch mogelijk te laten lijken.

En?

Ze ís voluit gegaan. (lacht) Dat heb ik wel gevoeld. Blauwe plekken had ik niet, maar ik was wel uitgeput en stijf door de oncomfortabele houding. Mijn stem was ook schor van het roepen.

Wat vond je het moeilijkste?

Om de kijkers te tonen dat Evy echt dood was, moest ik bijna een minuut stil blijven liggen en m’n ogen openhouden. Zo lang niet mogen knipperen: niet simpel! Ondanks de ingewikkelde scène hebben Lien en ik gelukkig ook veel gelachen. Twee vrouwen die op elkaar liggen te rollen: de crew maakte er grapjes over. Die humor was welkom, zo werd de sfeer niet te morbide.

Op tv zag het er heftig uit.

Dat is ook de reden waarom mijn dochters niet naar die aflevering mochten kijken. Ik vind hen trouwens sowieso nog te jong voor ‘Familie’. Lina is acht, Ava bijna zes en Pippa drie. Heel af en toe mag de oudste op vrijdag een halve aflevering zien, voor ze naar bed moet. Maar ik vond het iets te overweldigend om haar mama zo op tv te zien. Ik heb mijn dochters zelfs niet verteld wat er met Evy is gebeurd.

Hoe moet het nu verder met jou?

De rol van Evy heeft mij bijna zes jaar een vast inkomen bezorgd, dus toen dat wegviel was ik even in paniek. Niet dat geld de doorslag gaf, maar die financiële zekerheid zorgde voor rust. Mijn man (acteur Steve Geerts, nvdr) stelde me gerust. ‘Er komt wel iets anders op je pad, zo is het altijd al geweest’, zei hij. En hij heeft gelijk gekregen.

Je hebt dus al een nieuwe tv-rol?

(knikt) Ik kwam gelukkig snel de juiste persoon tegen. De opnamen zijn nog niet gestart, maar ik bereid me wel al voor. Ik train al weken omdat ik een gespierd personage moet spelen. Zo ben ik al een paar kilo’s afgevallen. Enkele dagen na mijn afscheid van Evy zat ik bij de kapper voor een nieuwe look. Dat vond ik wel fijn.

Soapfans smullen van Evy’s heftige exit

Bij ‘Familie’ wrijven ze zich in de handen. De missie om de serie een boost te geven, is geslaagd. Evy’s gewelddadige dood laat maar weinig kijkers onberoerd. Een enkele fan hield het na Evy’s sterfscène op: “Ik vond het toch maar creepy” of “Dit was horror”. Maar de bijna 5.000 andere kijkers die meteen na de uitzending een reactie postten op het officiële ‘Familie’-account of een van hun fansites, hadden alleen maar lovende woorden voor de twist. Daarbij overheerste vaak een gevoel van ongeloof. Dat was niet alleen te merken aan de vele verbaasde emoji’s, maar ook aan commentaren als: “Marie, wat heb je nu gedaan?”, “Wow, intens”, “Jawadde, dit hadden we niet zien aankomen” en “Wij zaten hier met grote ogen te kijken”.

Verbazing alom dus, maar ook afschuw en verslagenheid. “OMG, zo erg”, “Echt jammer, ik ben hier verdrietig van” en “Ik ben van mijn melk”. Sommige kijkers zijn dus echt niet goed van Evy’s gruwelijke dood, maar de makers kregen ook felicitaties voor de mooi opgebouwde spanning. “Dat jullie dit zo lang hebben kunnen stilhouden: chapeau!” En ook: “How jong, en dat op een donderdag!”

Er werd ook flink met bloemetjes gestrooid in de richting van Marianne Devriese (Evy) en Lien Van de Kelder (Marie). “Speel het maar eens, wat een topactrices” en “Bedankt Marianne, je was geweldig, we gaan je missen.” Slechterik Marie moet het her en der wel ontgelden. “Die Marie is echt gestoord!” Maar ook: “Ik hou ervan om je zo te haten, Marie.”

Definitief weg?

Meteen na de uitzending werd er ook al druk gespeculeerd over het vervolg: “Wie gaat er nú die zaak rond Veronique oplossen?” en “Marie zal wellicht ook ­verdwijnen”. Enkele kijkers merkten ook op dat ‘dood’ in een soap niet altijd synoniem is met ‘definitief weg’. Of dat ook voor Evy het geval zal zijn, valt nog af te wachten.

De makers zijn hoe dan ook in de wolken met de reacties. “We hoopten dat we de fans konden verrassen met zo’n onverwachte wending”, zegt creative producer Wim Feyaerts. “We zijn blij dat we daarin geslaagd zijn. ’t Was misschien schrikken, maar soms heeft een serie zo’n plot nodig. Er verdwijnt dan wel een hoofdpersonage, maar het verhaal krijgt zo een duw in de rug. Dat houdt het boeiend.”