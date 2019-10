Margriet Hermans voor het eerst in de jury van ‘De Slimste Mens’: “Erik excuseerde zich dat hij me nú pas belde” Wim Nijsten

15 oktober 2019

10u00

Meer vrouwen in 'De Slimste Mens', dat was het voornemen van Erik Van Looy. Margriet Hermans (65) vaart er wel bij en maakt, nadat ze eerder al kandidaat was, deze week haar debuut als jurylid. Dat doet ze aan de zijde van én met dank aan haar goeie maatje Marc-Marie Huijbregts. "Voorbereide moppen, daar doe ik niet aan", zegt Margriet fors in Dag Allemaal.

“Eerlijk? Het verbaast me dat mijn naam nooit eerder is gevallen als mogelijk jurylid in ‘De Slimste Mens’”, zegt Margriet, zoals steeds recht voor de raap. “Ah ja, ik ben werkelijk al m’n hele carrière met humor bezig, dus ik ben een logische keuze, niet? Maar goed, ik ben blij dat het er nu toch van gekomen is.”

Dankzij een tip van een Nederlandse cabaretier, dan nog.

Ja, zeg! Marc-Marie Huijbregts en ik kennen elkaar al heel lang. Ik heb vroeger veel opgetreden in Nederland, en Marc-Marie heeft mij eens uitgenodigd in zijn talkshow. Da’s inmiddels zo’n 25 jaar geleden, maar we zijn elkaar nooit echt uit het oog verloren en komen elkaar geregeld tegen. Ik vind Marc-Marie trouwens een enorm grappige man.

Hij liet jouw naam dus vallen bij Erik Van Looy.

Erik zocht nieuwe juryleden en Marc-Marie zei meteen: ‘Waarom vraag je Margriet niet?’ Toen Erik mij belde, heeft hij zich meteen verontschuldigd omdat hij vroeger nooit aan mij had gedacht.

Erik steekt niet onder stoelen of banken dat hij graag meer ­vrouwen in de jury wil.

En da’s een goeie zaak. Ik begrijp niet dat het er tot nu toe altijd zo weinig waren, want er zijn veel grappige vrouwen. Els De Schepper, bijvoorbeeld, of Nele Goossens. Maar om de één of andere reden zijn vrouwen er niet zo goed in om zichzelf te verkopen. Ik ook niet, nee. ­Bovendien wordt er ook vaak in dezelfde vijver gevist...

Jij debuteert donderdag - al dan niet toevallig - naast Marc-­Marie.

Ja, en net als hij weiger ik om mij voor te bereiden. Ik sta erop dat ik mijn eigen spontane zelf mag zijn. Net zoals vroeger in ‘Zeg Eens Euh!’en op de radio, in ‘De Zoete Inval’.

Zit de jurystoel comfortabeler dan die van de quizzer?

Wees maar zeker! Nu, toen ik er als kandidaat uit vloog, lag dat niet aan de stress of een gebrek aan kennis, maar aan de tactiek. Dat gedoe met die seconden en je laten zakken, dat was mijn ding niet. Als jurylid zit je daar met een heel ander gevoel. Erik heeft me gevraagd of ik zenuwachtig ben, maar dus totaal niet. Waarom zou ik zenuwachtig zijn als ik gewoon mezelf kan zijn?

Destijds was Kobe Ilsen jouw medekandidaat. Jij raadde hem aan om zijn haar niet meer zo kort te knippen. Hij heeft goed geluisterd, want sindsdien heeft hij zijn broske afgezworen.

Maar ja, hij heeft ook zo’n mooi haar! Dan moet ge toch niet met zo’n kort geschoren kopke ­rondlopen? Wie weet kan ik dit jaar opnieuw wat stylingtips uitdelen.

Het is al een tijdje geleden dat we jou nog op tv hebben gezien. Waar vul jij tegenwoordig je dagen mee?

Ik sta nog geregeld op het podium, gemiddeld toch zo’n twee keer per week. Vaak voor senioren. Leeftijdsgenoten dus, want ik ben dit jaar 65 geworden. Ik neem wel niet zomaar alle ­optredens aan. Ik treed bijvoorbeeld niet meer op na tien uur, dat wil ik niet meer. De nadruk komt tijdens mijn shows ook steeds meer op humor te liggen, vroeger kwam zingen op de eerste plaats.

Een soort onewomanshow?

Ik zing nog wel, maar mijn liedjes praat ik aan elkaar met veel humor. Ik hang mijn shows ook op aan de actualiteit. Als ik in de krant iets lees over 65-plussers en seksspeeltjes, dan is dat gesneden koek voor mij. Mijn shows zijn daardoor ook elke keer weer een beetje anders. Binnenkort komt er wellicht ook een nieuwe reeks van mijn talkshow voor Eclips TV, ‘Margriet Tussen De Mensen’.

Jij bent wellicht ook trots op jouw dochter Celien, na haar moedige getuigenis in ‘Vandaag’ over haar overgewicht en maagoperatie?

Zij heeft dat zeer goed gedaan. Celien is echt een volwassen vrouw geworden. Ze vertelt zeer vlot, en verstandig. Ze verkondigt ook geen onnozelheden, zoals ik dat vroeger weleens durfde te doen. Nee, ik ben zeer trots op haar, en dat ze blijkbaar toch een beetje de aard van haar moeder heeft.