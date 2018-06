Marco Borsato, Laura Tesoro en Jelle Cleymans: deze BV's wil Vlaming zien in nieuwe 'Liefde Voor Muziek' MVO

05 juni 2018

Een seizoen van 'Liefde Voor Muziek' op bestelling? Dat zien de Vlamingen wel zitten, zo blijkt uit een Facebookpost van VTM. De zender vroeg haar kijkers om suggesties voor de nieuwe afleveringen, en die kwamen er massaal.

Marco Borsato, Laura Tesoro, Willy Sommers, Milow en Jelle Cleymans: zo zou de nieuwe 'Liefde Voor Muziek' eruit zien als het van de kijker afhing. Zij kwamen als duidelijke winnaars uit de stemming.

Daarnaast was er ook enorm veel vraag naar andere Belgische toppers, zoals Axelle Red, Laura Lynn, Selah Sue, Gene Thomas, Karen Damen, De Romeo's, Tourist Le MC en Hooverphonic.

Ook Milk Inc. zou welkom zijn op het podium, maar de kans dat Linda Mertens opnieuw zal optreden is echter klein. Zij stopte enkele jaren geleden al met de muziekgroep.

Hier en daar wordt ook geroepen om enkele Nederlandse kleppers om in te vallen voor het geval Marco niet kan: Nick en Simon, Maaike Ouboter en Rob De Nijs, bijvoorbeeld.

Op de échte namen zullen we nog een tijdje moeten wachten. 'Liefde Voor Muziek' zal volgend jaar weer op tv te zien zijn. Ondertussen kunnen we nog verder genieten van alle covers die op dit moment al in de hitlijsten staan, met de vele hits van Niels Destadsbader op kop.