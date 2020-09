Marcelo Ballardin en Roger Van Damme zwoegen op Giant-burger: “Nachtenlang geen oog dichtgedaan” BDJ

29 september 2020

06u16 0 TV Het lijkt de makkelijkste opdracht in 'Snackmasters', maar sterrenchefs Marcelo Ballardin (39) en Roger Van Damme (49) bijten hun tanden stuk op de exacte kopie van een Giant-hamburger. "Nachtenlang heb ik amper een oog dicht gedaan", getuigt Van Damme.



Piet Huysentruyt (57) was vorige week de wanhoop nabij, toen hij er maar niet in slaagde om een 'Grills'-chipje tot in de kleinste details na te maken. "De moeilijkste opdracht in mijn carrière", zuchtte de West-Vlaming toen. Deze week lijkt de opdracht in 'Snackmasters' eenvoudiger. Met de Giant, de bekendste hamburger van fastfoodketen Quick, staat eigenlijk maar een 'gewone' hamburger op het menu. Een eitje voor de sterrenchefs? Niet dus. "Alleen al voor het broodje heb ik veertien verschillende soorten deeg gemaakt", zegt Roger Van Damme, uitbater van sterrenzaak Het Gebaar. "Nachtenlang heb ik amper een oog dichtgedaan, ik was kapot na de opnames. Maar 't was de moeite waard, het programma laat zien dat de grote industrieën ook mooie gerechten kunnen maken."

Overdosis sla

Tegenstander van de patisseriegoeroe is de Belgische Braziliaan Marcelo Ballardin, jurylid in 'Mijn keuken mijn restaurant' en chef in zijn sterrenzaak OAK. In het midden van de nacht staat de leerling van Sergio Herman (50) nog in zijn keuken te proeven. Hij beseft dat de sla van een Giant geen gewone sla is. "Ik ben er helemaal klaar mee, man", klinkt het ontredderd. "Ik ben zo moe... Ik ben al twee uur lang sla aan het 'vreten' hier, zonder dressing of mayonaise. Ik lijk wel een konijn."

De vorige twee voorrondes in 'Snackmasters' werden gewonnen door Loïc Van Impe (27) en ladychef Anne-Sophie Breysem (33). Er zijn nog twee plaatsen over in de halve finales.

'Snack-masters’, VTM, 20.40 uur



