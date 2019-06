Marcel Vanthilt gaat volledig bloot in ‘Op Naar De 100!’ en wordt gekeurd door de locals: “Best oké voor een hetero” MVO

22u23 3 TV Zo lang mogelijk jong blijven, het houdt wat in. In ‘Op Naar De 100!’ probeert Marcel Vanthilt het toch, en daar heeft hij veel voor over. Zo liet hij een 3D-scan maken van zijn naakte lichaam, om die daarna aan toevallige passenten te tonen.

Dat was vanavond te zien op Eén. De locals van San Francisco moest inschatten hoe oud Marcel was. Dat met elk vetrolletje en elke rimpel glashelder in beeld, dankzij de speciale scan. De meeste voorbijgangers gokten tussen de 61 en 46, wat meevalt gezien zijn leeftijd momenteel 61 is. Laat San Francisco nu ook één van de populairste bestemmingen zijn voor homo’s en lesbiennes, dus Marcel kreeg naast de schattig ook enkele opmerkingen: van “Hij heeft een heel mooi gezicht, ik hou van zijn look, hij is erg hip” tot “Best oké, voor een hetero! Zo lang hij hetero is heeft hij geen probleem, maar in de homowereld zou hij veel harder onder druk staan om naar de fitness te gaan.”