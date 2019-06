Marcel Vanthilt flirt met seksrobot KD

12 juni 2019

00u00 0 TV In de vijfde aflevering van 'Op naar de 100!' probeert Marcel Vanthilt vanavond te achterhalen welke technologische ontwikkelingen eraan zitten te komen om de mens langer te laten leven of zelfs onsterfelijk te maken.

Marcel praat met getuigen in binnen- en buitenland over het invriezen van overledenen. Daarna reist hij naar Japan, waar hij een rusthuis bezoekt dat experimenteert met robots. Verplegers dragen er mechanische harnassen om hen sterker te maken. In de VS ziet Marcel ten slotte hoe technologie ons geheugen kan helpen en ontmoet hij nog meer robots. Hij probeert er zelfs de eerste seksrobot met artificiële intelligentie te verleiden.

'Op naar de 100!', vanavond om 20.40 uur op Eén.